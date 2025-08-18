التقويم الاقتصادي: محادثات أوكرانيا لا تزال في دائرة الضوء (18.08.2025)

ستكون جلسة اليوم ضعيفة للغاية في بيانات الاقتصاد الكلي، مما سيزيد من تركيز السوق على اجتماع ترامب-زيلينسكي، الذي سيحضره القادة الأوروبيون والأمين العام لحلف الناتو.

على الرغم من تأجيل أكبر خطر لاتفاق ترامب-بوتين من أعلى إلى أسفل، إلا أن تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة، بأن "شبه جزيرة القرم وحلف الناتو غير واردين بالنسبة لأوكرانيا"، قد تُضعف المعنويات في الأسواق الأوروبية. ومع ذلك، من المتوقع أن تشهد سلع الطاقة أكبر تقلبات، وهي لا تزال ورقة تفاوض رئيسية في مفاوضات البيت الأبيض مع روسيا.

التقويم الاقتصادي لليوم:

الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - الميزان التجاري لشهر يونيو

التوقعات: 18.1 مليار؛ السابق: 16.2 مليار

الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، بولندا - بيانات التضخم لشهر يوليو:

مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: التوقعات: 3.3% على أساس سنوي؛ السابق: ٣.٤٪ على أساس سنوي

الساعة ١٣:١٥ بتوقيت جرينتش، كندا - بيانات الإسكان والبناء لشهر يوليو:

بدء بناء المساكن: التوقعات: ٢٦٤.٠ ألف وحدة؛ السابق: ٢٨٣.٧ ألف وحدة

الساعة ١٣:٣٠ بتوقيت جرينتش، كندا - مشتريات الأوراق المالية الأجنبية (يونيو):

التوقعات: -٤.٧٥ مليار وحدة؛ السابق: -٢.٧٩ مليار وحدة

