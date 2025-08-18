اقرأ أكثر

التقويم الاقتصادي: محادثات أوكرانيا لا تزال في دائرة الضوء (18.08.2025)

١٠:٤٨ ص ١٨ أغسطس ٢٠٢٥

ستكون جلسة اليوم ضعيفة للغاية في بيانات الاقتصاد الكلي، مما سيزيد من تركيز السوق على اجتماع ترامب-زيلينسكي، الذي سيحضره القادة الأوروبيون والأمين العام لحلف الناتو.

على الرغم من تأجيل أكبر خطر لاتفاق ترامب-بوتين من أعلى إلى أسفل، إلا أن تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة، بأن "شبه جزيرة القرم وحلف الناتو غير واردين بالنسبة لأوكرانيا"، قد تُضعف المعنويات في الأسواق الأوروبية. ومع ذلك، من المتوقع أن تشهد سلع الطاقة أكبر تقلبات، وهي لا تزال ورقة تفاوض رئيسية في مفاوضات البيت الأبيض مع روسيا.

إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي

إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال

التقويم الاقتصادي لليوم:

الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - الميزان التجاري لشهر يونيو

  • التوقعات: 18.1 مليار؛ السابق: 16.2 مليار

الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، بولندا - بيانات التضخم لشهر يوليو:

  • مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: التوقعات: 3.3% على أساس سنوي؛ السابق: ٣.٤٪ على أساس سنوي

الساعة ١٣:١٥ بتوقيت جرينتش، كندا - بيانات الإسكان والبناء لشهر يوليو:

  • بدء بناء المساكن: التوقعات: ٢٦٤.٠ ألف وحدة؛ السابق: ٢٨٣.٧ ألف وحدة

الساعة ١٣:٣٠ بتوقيت جرينتش، كندا - مشتريات الأوراق المالية الأجنبية (يونيو):

  • التوقعات: -٤.٧٥ مليار وحدة؛ السابق: -٢.٧٩ مليار وحدة

الساعة ١٣:٣٠ بتوقيت جرينتش، كندا - مشتريات الأوراق المالية الأجنبية (يونيو):

  • السابق: ١٣.٣٧٠ مليار وحدة
share
back

أخبار الأسواق

12.09.2025
٩:٥٦ م

ملخص يومي: مشاعر متباينة في وول ستريت قبل قرارات الاحتياطي الفيدرالي الحاسمة 💡

تشهد وول ستريت انقسامًا حادًا في المعنويات. فمن ناحية، يرتفع مؤشر US100 بنسبة 0.4%، بينما يرتفع مؤشر US500 بنسبة 0.05%، بينما يشهد مؤشرا US2000 وUS30...

 ٨:٠٧ م

عاجل: انخفاض أسهم شركتي فايزر وموديرنا بعد تقارير في صحيفة واشنطن بوست 🚨

وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، تُخطط إدارة ترامب لربط لقاحات كوفيد-19 بوفاة 25 طفلًا، مما أثار قلقًا في الأوساط العلمية وأدى إلى انخفاض حاد في أسعار أسهم شركتي...

 ٦:٢٨ م

افتتاح الأسواق الأمريكية: تباطؤ السوق بعد أسبوع مزدحم

يسود وول ستريت اليوم جو من الترقب وقليل من القلق. أغلقت المؤشرات الرئيسية يوم الخميس عند مستويات قياسية جديدة، لكنها بدأت اليوم تتخلى عن بعض مكاسبها. لا...
المزيد من الأخبار

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات