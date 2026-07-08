التقويم الاقتصادي - محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وسياسة بنك الاحتياطي النيوزيلندي المتشددة تحت الأضواء

يُعدّ التصعيد الحاد في التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط العاملَ الرئيسي الذي يُؤثّر على معنويات الأسواق المالية العالمية. فبعد الضربات العسكرية المتبادلة بين القوات الأمريكية والإيرانية، شهد سوق السلع الأساسية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار النفط الخام. ويُراقب المستثمرون عن كثب مخاطر تصعيد الصراع وتأثيره المحتمل على خطوط إمداد الطاقة. ويتزامن هذا الوضع مع ترقّب كبير للحدث الاقتصادي الكليّ الأهمّ هذا الأسبوع، وهو صدور محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) مساءً. وسيدرس السوق المحضر بحثًا عن مؤشرات تُشير إلى تشديد السياسة النقدية، وتحديدًا فيما يتعلّق بمسار أسعار الفائدة مستقبلًا، لا سيما في ظلّ ارتفاع معدل التضخم (4.2% على أساس سنوي) وضعف بيانات سوق العمل لشهر يونيو. ومن المتوقع ارتفاع مستوى التقلبات، لا سيما في أزواج العملات المرتبطة بالدولار الأمريكي، ومؤشرات أسهم وول ستريت، وعقود النفط الخام الآجلة.

أهمّ البيانات الصادرة خلال الجلسة الآسيوية:

رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساسية إلى 2.50%، عائدًا بذلك إلى دورة تشديد السياسة النقدية بسبب استمرار التضخم.

ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي بنسبة تقارب 2% فور صدور البيان المتشدد من البنك المركزي النيوزيلندي.

وشهد سوق سلع الطاقة ارتفاعًا سريعًا في أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط عقب ورود أنباء عن تبادل إطلاق نار مباشر بين القوات الأمريكية والإيرانية.

الجدول الاقتصادي

16:00 الولايات المتحدة - مخزونات الجملة الشهرية. التوقعات: 0.3%. القراءة السابقة: 0.3%

16:30 الولايات المتحدة - تغير مخزونات النفط الخام وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. التوقعات: بدون تاريخ. القراءة السابقة: -3.775 مليون

16:30 الولايات المتحدة - تغير مخزونات البنزين وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. التوقعات: بدون تاريخ. القراءة السابقة: -2.333 مليون

20:00 الولايات المتحدة - محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. التوقعات: بدون تاريخ. القراءة السابقة: لا توجد بيانات

أرباح الشركات

شركة AZZ (قبل افتتاح السوق)

شركة هيلين أوف تروي (قبل افتتاح السوق)

شركة ليفي شتراوس (بعد إغلاق السوق)

شركة برايس سمارت (بعد إغلاق السوق)

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