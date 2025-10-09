التقويم الاقتصادي: محضر اجتماع المركزي الأوروبي، وخطاب باول، ومبيعات الجملة الأمريكية في دائرة الضوء

- جدول أعمال اقتصادي مرن اليوم
- محضر اجتماع مجلس محافظي البنوك المركزية، وخطاب باول، وبيانات البيع بالجملة الأمريكية في دائرة الضوء
- ستعلن شركة بيبسيكو عن أرباحها قبل افتتاح بورصة وول ستريت.
يشهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا اليوم، بينما تبدو المعنويات في وول ستريت أضعف بعض الشيء. عزز محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) الصادر أمس توقعات السوق باستمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، كما أشار إلى توقعات أقوى لنمو الناتج المحلي الإجمالي واستمرار مخاطر عودة التضخم. بالإضافة إلى بيانات الاقتصاد الكلي، سيتابع المستثمرون أيضًا إعلان أرباح شركة بيبسيكو (PEP.US) في وقت لاحق اليوم.
التقويم الاقتصادي
- 11:30 صباحًا بتوقيت غرينتش - منطقة اليورو: محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي
- 2:00 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: مبيعات الجملة - المتوقع: 0.5% | السابق: 1.4%
- 2:00 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: مخزونات الجملة - المتوقع: -0.2% | السابق: -0.2%
- 2:30 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: التغير في مخزون الغاز الطبيعي - المتوقع: 78 مليار قدم مكعب | السابق: ٥٣ مليار قدم مكعب
متحدثو البنوك المركزية
- ٨:٣٠ صباحًا بتوقيت غرينتش، بنك إنجلترا: كاثرين مان
- ١٠:٣٠ صباحًا بتوقيت غرينتش، البنك المركزي الأوروبي: فرانسوا فيليروي دي غالهاو
- ١٢:٣٠ ظهرًا بتوقيت غرينتش، الاحتياطي الفيدرالي: جيروم باول
- ١٢:٣٥ ظهرًا بتوقيت غرينتش، الاحتياطي الفيدرالي: ميشيل بومان
- ٥ مساءً بتوقيت غرينتش - الاحتياطي الفيدرالي: نيل كاشكاري
- ٥ مساءً بتوقيت غرينتش - الاحتياطي الفيدرالي: مايكل بار
