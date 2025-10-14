التقويم الاقتصادي - موسم الأرباح يبدأ!

- تعتيم بيانات الاحتياطي الفيدرالي: على الرغم من إغلاق الحكومة الأمريكية (ما أدى إلى خلوّ تقويم الاقتصاد الكلي)، ينتقل التركيز إلى تعليقات الاحتياطي الفيدرالي، حيث من المقرر أن يلقي رئيسه جيروم باول كلمةً هذا المساء.
- موسم الأرباح: تنطلق دورة تقارير الربع الثالث بكامل طاقتها، متضمنةً نتائجَ من كبرى المؤسسات المالية، بما في ذلك جي بي مورغان، وغولدمان ساكس، وسيتي جروب، قبل بدء التداول.
- بيانات المملكة المتحدة/ألمانيا: يُقدّم الصباح الأوروبي مُدخلاتٍ إقليميةً رئيسية، وتحديدًا مطالبات البطالة في المملكة المتحدة وبيانات الأجور، إلى جانب مؤشر ZEW الألماني للثقة الاقتصادية.
- تعتيم بيانات الاحتياطي الفيدرالي: على الرغم من إغلاق الحكومة الأمريكية (ما أدى إلى خلوّ تقويم الاقتصاد الكلي)، ينتقل التركيز إلى تعليقات الاحتياطي الفيدرالي، حيث من المقرر أن يلقي رئيسه جيروم باول كلمةً هذا المساء.
- موسم الأرباح: تنطلق دورة تقارير الربع الثالث بكامل طاقتها، متضمنةً نتائجَ من كبرى المؤسسات المالية، بما في ذلك جي بي مورغان، وغولدمان ساكس، وسيتي جروب، قبل بدء التداول.
- بيانات المملكة المتحدة/ألمانيا: يُقدّم الصباح الأوروبي مُدخلاتٍ إقليميةً رئيسية، وتحديدًا مطالبات البطالة في المملكة المتحدة وبيانات الأجور، إلى جانب مؤشر ZEW الألماني للثقة الاقتصادية.
نبدأ الجلسة الثانية من الأسبوع في ظل استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية، والذي أدى إلى تعليق إصدار العديد من بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية الرئيسية. ومع ذلك، من المتوقع أن تكون الجلسة الأمريكية حافلة بالأحداث، حيث ستتضمن تصريحات من عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بمن فيهم رئيسه جيروم باول. علاوة على ذلك، ينطلق موسم الأرباح رسميًا في وول ستريت. في الوقت نفسه، لا يزال مستوى عدم اليقين السياسي مرتفعًا مع بقاء مستقبل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين على المحك. وبينما يُظهر مستثمرو وول ستريت هدوءًا نسبيًا، تواصل المعادن الثمينة تسجيل مستويات قياسية جديدة.
تقويم اليوم (مع توقعات ستاندرد آند بورز):
07:00 بتوقيت المملكة المتحدة - المملكة المتحدة - تغير عدد المطالبين بتعويضات البطالة لشهر سبتمبر (المتوقع: 10.3 ألف؛ السابق: 17.4 ألف)
07:00 بتوقيت المملكة المتحدة - المملكة المتحدة - معدل البطالة لشهر أغسطس (المتوقع: 4.7%؛ السابق: 4.7%)
07:00 بتوقيت المملكة المتحدة - المملكة المتحدة - متوسط الدخل شاملاً المكافآت (على أساس سنوي) لشهر أغسطس (المتوقع: 4.7%؛ السابق: 4.7%)
07:00 بتوقيت المملكة المتحدة - ألمانيا - التضخم النهائي لمؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر (المتوقع: 2.4% على أساس سنوي؛ السابق: 2.2% على أساس سنوي)
10:00 بتوقيت المملكة المتحدة - ألمانيا - مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية لشهر أكتوبر (المتوقع: -75؛ السابق: -76.4)
13:30 بتوقيت المملكة المتحدة - كندا - تراخيص البناء (شهريًا) لشهر أغسطس (المتوقع: -0.7%؛ السابق: -0.1%)
17:20 بتوقيت المملكة المتحدة - الولايات المتحدة - خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول
18:00 بتوقيت المملكة المتحدة - الولايات المتحدة - خطاب محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي
20:25 بتوقيت المملكة المتحدة - الولايات المتحدة - خطاب محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر
جدول أرباح الشركات اليوم (جميعها قبل السوق)
- جي بي مورغان
- غولدمان ساكس
- ويلز فارجو
- سيتي جروب
- بلاك روك
- جونسون آند جونسون
- دومينوز بيتزا
DE40: أرباح جيدة وتفاؤل حذر
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو العالمي، بدعم من طفرة الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي 🔎
ملخص يومي: باول يُعيد الأسواق إلى مسارها! 📈 ارتفاع زوج اليورو/الدولار الأمريكي
ارتفاع EURUSD بعد خطاب باول! 💶📈