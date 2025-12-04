التقويم الاقتصادي: مطالبات البطالة الأمريكية ومبيعات التجزئة في منطقة اليورو في دائرة الضوء

بعد صدور بيانات ISM لقطاعي التصنيع والخدمات لهذا الأسبوع، أصبح جدول الاقتصاد الكلي الأمريكي خفيفًا نسبيًا. اليوم، سينصب التركيز على طلبات إعانة البطالة، والتي من شأنها أن تُلقي نظرة جديدة على وضع سوق العمل الأمريكي. في أوروبا، يترقب المستثمرون أرقام مبيعات التجزئة، والتي من المتوقع أن ترتفع بشكل أقوى من القراءة السابقة.

تقويم الاقتصاد الكلي

٨ صباحًا بتوقيت غرينتش - سويسرا: معدل البطالة المتوقع: ٣٪ مقابل ٣٪ سابقًا (معدل موسمي)

٨:٣٠ صباحًا بتوقيت غرينتش - مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو (القراءات السابقة):

منطقة اليورو: ٤٤

ألمانيا: ٤٢.٨

فرنسا: ٣٩.٨

إيطاليا: ٥٠.٧

٩:٣٠ صباحًا بتوقيت غرينتش - مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء في المملكة المتحدة: ٤٤.٦ مقابل ٤٤.١ سابقًا

١٠:٠٠ صباحًا بتوقيت غرينتش - مبيعات التجزئة في منطقة اليورو - على أساس سنوي: ١.٣٪ متوقعة مقابل ١٪ سابقًا

على أساس شهري: ٠٪ مقابل ٠.١٪ سابقًا

١٢:٣٠ مساءً بتوقيت غرينتش - تقرير تشالنجر الأمريكي: ١٥٣.٠٧ ألفًا سابقًا

١:٣٠ مساءً بتوقيت غرينتش - طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة: ٢٢٠ ألفًا متوقعة مقابل ٢١٦ ألفًا سابقًا

طلبات الإعانة المستمرة: ١.٩٦٢ مليون متوقعة مقابل ١.٩٦٠ مليون سابقًا

٣ مساءً بتوقيت غرينتش - مؤشر مديري المشتريات الكندي آيفي: ٥٢.٤ سابقًا

٣:٣٠ مساءً بتوقيت غرينتش - التغير في مخزون الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة: -١٨ مليار قدم مكعب مقابل -١١ مليار قدم مكعب سابقًا

متحدثو البنوك المركزية