التقويم الاقتصادي: نهاية هادئة للأسبوع!

يتميز جدول بيانات الاقتصاد الكلي اليوم بانخفاض نسبي، مما يتيح للأسواق فرصة لتحليل البيانات الحديثة بهدوء أكبر وأخذ قسط من الراحة بعد جلسات أكثر تقلباً. لا توجد بيانات اقتصادية هامة مقررة اليوم، لذا سينصب التركيز بشكل رئيسي على بيانات أوروبية مختارة وخطابات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي في النصف الثاني من اليوم. إضافةً إلى ذلك، لا تزال الأسواق في حالة ترقب وانتظار بشأن التطورات المحتملة لحل النزاع الخليجي، الذي يُضيف مزيداً من الغموض ويُحد من الإقبال على المخاطرة.

على الرغم من هدوء بداية الجلسة، تجدر الإشارة إلى أن تصريحات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في المساء قد تُؤدي إلى زيادة طفيفة في تقلبات أسواق العملات والسندات. عموماً، من المرجح أن يتسم اليوم بالتماسك والترقب أكثر من التحركات الواضحة.

08:30 - المجر: الأجور (سنوياً)، فبراير - 9.7% (السابق: 26.3%)

10:00 - منطقة اليورو: ميزان المدفوعات، فبراير

الحساب الجاري: غير متوفر – 13 مليار يورو

الحساب الجاري (معدل) – 27.5 مليار يورو (السابق: 37.9 مليار)

10:00 – إيطاليا: الميزان التجاري الخارجي (باليورو)، فبراير – 3.8 مليار يورو (السابق: 1.09 مليار)

11:00 – منطقة اليورو: التجارة الخارجية، فبراير

الميزان التجاري (غير معدل) – -1.9 مليار يورو

الميزان التجاري (معدل) – 11.1 مليار يورو (السابق: 12.1 مليار)

14:15 – كندا: بدء بناء المساكن، مارس – 254 ألف (السابق: 250.9 ألف)

17:30 – الولايات المتحدة الأمريكية: خطاب رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو (ماري دالي)

18:15 – الولايات المتحدة الأمريكية: خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند (توم باركين)

19:00 – الولايات المتحدة الأمريكية: عدد منصات حفر النفط لشركة بيكر هيوز، أسبوعيًا – 412 (السابق: 411)

20:00 – الولايات المتحدة الأمريكية: خطاب عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (كريستوفر والر)