التقويم الاقتصادي: تقرير الوظائف غير الزراعية من سوق العمل الأمريكي يتصدر المشهد

تركز الأسواق المالية العالمية اليوم على صدور بيانات سوق العمل الأمريكية الرئيسية لشهر مايو، ولا سيما تقرير الوظائف غير الزراعية. ستوفر هذه البيانات رؤية بالغة الأهمية حول قوة الاقتصاد الأمريكي وضغوط الأجور، وكلاهما عاملان رئيسيان يؤثران على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة المستقبلية.

قد يؤدي صدور تقرير أضعف من المتوقع إلى تعزيز التوقعات بتخفيف السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يؤثر سلبًا على الدولار الأمريكي. في المقابل، قد تدعم بيانات سوق العمل القوية الدولار الأمريكي من خلال تقليل التوقعات بخفض أسعار الفائدة على المدى القريب. كما يدعم معنويات السوق التطورات الإيجابية في قطاع التكنولوجيا، مدفوعةً بالإعلانات والابتكارات التي عُرضت في معرض COMPUTEX 2026.

من المرجح أن تشمل الأدوات الأكثر تقلبًا خلال جلسة اليوم أزواج العملات التي تحمل الدولار الأمريكي (وخاصةً زوج اليورو/الدولار الأمريكي)، ومؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك، بالإضافة إلى الذهب.

أهم البيانات الصادرة خلال الجلسة الآسيوية

اليابان: انخفض الإنفاق الاستهلاكي للأسر بنسبة 0.5% على أساس سنوي في أبريل، متجاوزًا توقعات السوق بانخفاض قدره 1.4%، ومسجلًا تحسنًا عن القراءة السابقة البالغة -2.9%.

الهند: أبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 5.25%، بما يتماشى مع التوقعات.

أهم الأحداث الاقتصادية

08:45 | فرنسا - الإنتاج الصناعي (أبريل)، التوقعات -0.2% شهريًا، القيمة السابقة 1.0%

08:45 | فرنسا - الميزان التجاري (أبريل)

09:00| جمهورية التشيك - مبيعات التجزئة (أبريل)، التوقعات 3.6% على أساس سنوي، القيمة السابقة 4.9%

09:00 | تركيا - معدل التضخم (مايو)، التوقعات 32.5% على أساس سنوي

09:00 | تركيا - معدل التضخم (مايو)

11:00 | منطقة اليورو - الناتج المحلي الإجمالي النهائي للربع الأول، التوقعات: 0.1% على أساس ربع سنوي و0.8% على أساس سنوي

11:00 | إيطاليا - مبيعات التجزئة (أبريل)، التوقعات: 0.2% على أساس شهري، القيمة السابقة: 0.8%

14:00 | بولندا - محضر اجتماع مجلس السياسة النقدية لشهر مايو

14:00 | الهند - الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، التوقعات: 7.3% على أساس سنوي، القيمة السابقة: 7.8%

14:30 | الولايات المتحدة - تقرير التوظيف لشهر مايو:

معدل البطالة: التوقعات: 4.3%، القيمة السابقة: 4.3%

الوظائف غير الزراعية: التوقعات: +85 ألف، القيمة السابقة: +115 ألف

متوسط ​​الأجر بالساعة: التوقعات: +0.3% على أساس شهري، +3.4% على أساس سنوي

14:30 | كندا - التغير في التوظيف (مايو)، التوقعات: +10.1 ألف، القيمة السابقة: -17.7 ألف

14:30 | كندا - معدل البطالة، المتوقع 6.9%، السابق 6.9%

16:00 | كندا - مؤشر مديري المشتريات من إيفي، المتوقع 54.7

19:00 | الولايات المتحدة - عدد منصات الحفر النفطية من بيكر هيوز، المتوقع 432

20:00 | المملكة المتحدة - خطاب محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي

21:00 | الولايات المتحدة - الائتمان الاستهلاكي (أبريل)، المتوقع 17.1 مليار دولار

جدول الأرباح

لا يزال جدول الأرباح خاليًا يوم الجمعة 5 يونيو 2026، حيث انتهت معظم الشركات الأمريكية والأوروبية الكبرى من موسم إعلان نتائجها الفصلية.

أسواق تستحق المتابعة