التقويم الاقتصادي: سيتنافس محافظو البنوك المركزية وبيانات الوظائف غير الزراعية على الأضواء مع آخر المستجدات (08.05.2026)

ستظل جلسة اليوم متأثرة بالوضع الراهن في الشرق الأوسط، مع توقعات بارتفاع تقلبات السوق وسط صدور بيانات اقتصادية بالغة الأهمية، تُعدّ حاسمة للسياسة النقدية في الولايات المتحدة.

سينصبّ تركيز السوق على بيانات الوظائف غير الزراعية، التي يُتوقع أن تُظهر تباطؤًا في سوق العمل مع زيادة طفيفة قدرها 62 ألف وظيفة مقابل استقرار معدل البطالة عند 4.3%. ويُعدّ هذا التباطؤ المتوقع في التوظيف المحرك الرئيسي للمعنويات، حيث يدرس المستثمرون ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو هبوط سلس أم انكماش حاد في ظل السياسات التقييدية، فضلًا عن استمرار انخفاض معدل دوران العمالة.

ويُكمّل هذا الوضع تقرير جامعة ميشيغان، الذي يُتوقع أن يُظهر ضعفًا في ثقة المستهلك عند 49.5 نقطة، إلى جانب توقعات تضخم ثابتة عند 4.7%. ويُعزز هذا التوجه، في ظل هذه البيانات الهامة، حضور تصريحات من مسؤولين في البنوك المركزية، من بينهم بيلي من بنك إنجلترا، ومسؤولون من البنك المركزي الأوروبي، وكوك من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. سيكون لتعليقاتهم المنسقة دور محوري في محاولتهم التوفيق بين بيانات النمو المتباطئة والحاجة إلى الحفاظ على توقعات التضخم على المدى الطويل.

