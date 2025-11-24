التقويم الاقتصادي: تأخر صدور تقرير مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع 📃

لا توجد بيانات اقتصادية رئيسية مقررة اليوم. ومع ذلك، سنتلقى طوال الأسبوع، من بين أمور أخرى، بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي المتأخرة وأرقام مبيعات التجزئة لشهر سبتمبر.

بالإضافة إلى ذلك، سنتلقى يوم الأربعاء قرار سعر الفائدة من بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ). يتوقع السوق خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.25%. ووفقًا للاقتصاديين، قد يكون هذا الخفض الأخير في الدورة.

جدول مفصل للأسبوع:

الاثنين، 24 نوفمبر

طوال اليوم - عطلة رسمية في اليابان

9:00 صباحًا بتوقيت غرينتش، ألمانيا - بيانات معهد إيفو لشهر نوفمبر

9:00 صباحًا بتوقيت غرينتش، بولندا - بيانات سوق العمل والصناعة لشهر أكتوبر

الثلاثاء، 25 نوفمبر

9:00 صباحًا بتوقيت غرينتش، بولندا - مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر

1:30 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة الأمريكية - بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة لشهر سبتمبر

15:00 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة الأمريكية - بيانات ثقة البنك المركزي لشهر نوفمبر

الأربعاء، 26 نوفمبر

1:00 صباحًا بتوقيت غرينتش، نيوزيلندا - قرار سعر الفائدة

9:00 صباحًا بتوقيت غرينتش، بولندا - معدل البطالة لشهر أكتوبر

1:30 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة الأمريكية - طلبيات ومطالبات السلع المعمرة

15:30 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة الأمريكية، التغير في مخزونات النفط الخام وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية

الخميس، 2 أكتوبر

يوم الاتصال - عطلة رسمية في الولايات المتحدة الأمريكية

12:30 مساءً بتوقيت غرينتش، منطقة اليورو، محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي

الجمعة، 3 أكتوبر

طوال اليوم - الجمعة السوداء