التقويم الاقتصادي: تضخم المنتجين في الولايات المتحدة وتقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (10.09.2025)

يوم الأربعاء، تأثرت المعنويات في أوروبا سلبًا بانتهاك طائرات روسية بدون طيار للمجال الجوي البولندي، وتفاقم الاضطرابات السياسية الفرنسية بعد تعيين إيمانويل ماكرون رئيسًا جديدًا للوزراء. مع ذلك، لا تزال القضايا الجيوسياسية ذات أهمية محدودة للأسواق حاليًا، مع تحول الاهتمام بشكل متزايد نحو السياسة النقدية الأمريكية.

ستهيمن البيانات الأمريكية بشكل رئيسي على جدول إصدارات الاقتصاد الكلي، في حين أن قلة المنشورات الرئيسية في أوروبا من شأنها أن تُبرز التوتر والضغط الذي يحيط ببيانات تضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة. جاءت قراءة مؤشر أسعار المنتجين السابقة أعلى بكثير من التوقعات، منهيةً سلسلة من البيانات الضعيفة والتراخي بشأن تأثير رسوم دونالد ترامب الجمركية على التضخم. كما سنتلقى تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حول سلع الطاقة.

الجدول الاقتصادي اليوم:

13:00 بتوقيت بريطانيا، ألمانيا – خطاب من بوش، نائب رئيس البنك المركزي الألماني

13:30 بتوقيت بريطانيا، الولايات المتحدة – بيانات التضخم للمنتجين لشهر أغسطس:

مؤشر PPI: توقعات 3.3% على أساس سنوي؛ السابق 3.3% على أساس سنوي

مؤشر PPI: توقعات 0.3% على أساس شهري؛ السابق 0.9% على أساس شهري

PPI باستثناء الغذاء/الطاقة/النقل: السابق 2.8% على أساس سنوي

PPI باستثناء الغذاء/الطاقة/النقل: السابق 0.6% على أساس شهري

PPI الأساسي: توقعات 0.3% على أساس شهري؛ السابق 0.9% على أساس شهري

PPI الأساسي: توقعات 3.5% على أساس سنوي؛ السابق 3.7% على أساس سنوي

15:30 بتوقيت بريطانيا، الولايات المتحدة – تقرير إدارة معلومات الطاقة:

مخزونات النفط الخام: توقعات -1.900 M ؛ السابق 2.415 M

مخزونات البنزين: السابق -3.795 M

معدلات استغلال المصافي الأسبوعية – إدارة معلومات الطاقة (بمقارنة أسبوعية): السابق -0.3% مخزونات زيت التدفئة: السابق 0.557 M

إنتاج البنزين: السابق -0.109 M

مخزونات زيت الديزل – إدارة معلومات الطاقة: السابق 1.681 M

إنتاج زيت الديزل: السابق 0.036 M

مخزونات النفط الخام في كوشينغ: السابق 1.590 M واردات النفط الخام: السابق 0.434 M

كمية الخام المصفاة – إدارة معلومات الطاقة (بمقارنة أسبوعية): السابق -0.011 M

18:00 بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - مزاد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات: السابق 4.255%

18:00 بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات الناتج المحلي الإجمالي: