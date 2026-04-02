التقويم الاقتصادي: تقارير سوق العمل الأمريكية تتنافس على جذب الانتباه وسط التوترات الجيوسياسية (02.04.2026)

قد يظن البعض أنه مع قلة البيانات الاقتصادية الكلية، ستكون الحرب في إيران وخطاب ترامب الأخير المحركين الرئيسيين لمعظم الأسواق.

إلا أن مجموعة من البيانات المقرر صدورها يوم الخميس قد تؤثر بشكل كبير على تقلبات السوق، لا سيما الدولار الأمريكي. فإلى جانب بيانات الميزان التجاري، ستصدر تقارير أصغر عن سوق العمل في الولايات المتحدة، لتُكمل الصورة عن التحديات الراهنة التي تواجه الاحتياطي الفيدرالي قبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية غدًا، وقرار سعر الفائدة المقرر في نهاية الشهر.

اليوم، ننتظر تقرير "تشالنجر" حول تسريح العمال، والذي بدأ المستثمرون بمتابعته عن كثب منذ الإغلاق الحكومي الأمريكي الأخير. إضافةً إلى هذا التقرير، من المقرر صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية - التي ظلت مستقرة إلى حد كبير لأسابيع - فضلًا عن خطابات لعدد من أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (لوغان وبومان).

