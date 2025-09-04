التقويم الاقتصادي: تقرير ADP، ومؤشر ISM، ومؤشرات مديري المشتريات، والميزان التجاري الأمريكي 💲

سنحصل اليوم على تقرير رئيسي آخر لسوق العمل، وبيانات مؤشري إدارة التوريد (ISM) ومؤشر مديري المشتريات (PMI) لشهر أغسطس، بالإضافة إلى بيانات يوليو المتعلقة بالميزان التجاري الأمريكي في سياق الرسوم الجمركية الجديدة.

سيكون كلا التقريرين مثيرين للاهتمام ويستحقان المتابعة. ومع ذلك، من منظور السوق، يُعد تقرير سوق العمل ADP الأكثر أهمية. تشير التوقعات إلى تباطؤ في نمو التوظيف في القطاع الخاص على أساس شهري. ستكون البيانات مفيدة في تقدير تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) غدًا، والذي سيكون أكثر أهمية من وجهة نظر الاحتياطي الفيدرالي. بالنظر إلى التحول الأخير لجيروم باول والتركيز على المهمة الثانية للاحتياطي الفيدرالي - دعم التوظيف في الاقتصاد - ستكون بيانات الوظائف غير الزراعية (NFP) وADP حاسمة لاجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) القادم بعد أسبوعين فقط. يجب أيضًا تذكر أن هذه التقارير هي الأخيرة قبل اتخاذ مثل هذا القرار.

بعد إصدار ADP بفترة وجيزة، سنحصل أيضًا على تقرير ميزان التجارة الخارجية الأمريكي. تشير التوقعات إلى اتساع العجز من 60 مليار دولار في الشهر السابق إلى ما يقارب 75 مليار دولار في يوليو. وقد يكون العجز الأكبر مؤشرًا مهمًا لترامب على أن سياسته التجارية الحالية لا تؤثر بشكل مباشر على تحسين التجارة الأمريكية بعد الاضطرابات قصيرة الأمد التي شهدتها الأشهر الأخيرة.

جدول مفصل لليوم:

07:30 صباحًا بتوقيت BST، سويسرا - بيانات التضخم لشهر أغسطس:

مؤشر أسعار المستهلك: التوقع 0.2% على أساس سنوي؛ السابق 0.2% على أساس سنوي;

مؤشر أسعار المستهلك: التوقع 0.0% على أساس شهري؛ السابق 0.0% على أساس شهري;

09:30 صباحًا بتوقيت BST، المملكة المتحدة - بيانات PMI لشهر أغسطس:

مؤشر PMI للبناء من S&P Global: التوقع 45.2؛ السابق 44.3;

01:15 مساءً بتوقيت BST، الولايات المتحدة - بيانات التوظيف لشهر أغسطس:

تغير التوظيف غير الزراعي عبر ADP: التوقع 73 ألف؛ السابق 104 ألف;

01:30 مساءً بتوقيت BST، الولايات المتحدة - بيانات التوظيف:

طلبات الإعانة الأولى: التوقع 230 ألف؛ السابق 229 ألف;متوسط طلبات الإعانة لمدة 4 أسابيع: السابق 228.50 ألف;

طلبات الإعانة المستمرة: التوقع 1,960 ألف؛ السابق 1,954 ألف;

01:30 مساءً بتوقيت BST، الولايات المتحدة - بيانات ميزان التجارة لشهر يوليو:

ميزان التجارة: التوقع -77.70 مليار؛ السابق -60.20 مليار;

الواردات: السابق 337.50 مليار;

الصادرات: السابق 277.30 مليار;

02:45 مساءً بتوقيت BST، الولايات المتحدة - بيانات PMI لشهر أغسطس:

مؤشر PMI المركب من S&P Global: التوقع 55.4؛ السابق 55.1;

مؤشر PMI للخدمات من S&P Global: التوقع 55.4؛ السابق 55.7;

03:00 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي، الولايات المتحدة - بيانات ISM لشهر أغسطس:

مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي ISM: التوقع 50.9؛ السابق 50.1؛

نشاط الأعمال غير الصناعي ISM: السابق 52.6؛

أسعار السلع غير الصناعية ISM: السابق 69.9؛

الطلبات الجديدة غير الصناعية ISM: السابق 50.3؛

التوظيف غير الصناعي ISM: السابق 46.4؛

05:00 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي، الولايات المتحدة - بيانات :

EIA الاحتياطيات الأسبوعية للديزل من EIA: التوقع -0.300 M ؛ السابق -1.786 M ؛

احتياطيات النفط الخام: التوقع -2.000 M ؛ السابق -2.392 M ؛

احتياطيات البنزين: التوقع -1.000 M ؛ السابق -1.236 M ؛

05:05 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي، الولايات المتحدة - كلمة عضو FOMC ويليامز