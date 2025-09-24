التقويم الاقتصادي: تقرير Ifo الألماني ومبيعات المنازل الأمريكية (24.09.2025)

بعد بداية أسبوعية هيمنت عليها خطابات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي وتقارير مؤشر مديري المشتريات، قد يُسهم ضعف البيانات يوم الأربعاء في الحد من التقلبات التي أعقبت جني الأرباح الذي شهدته وول ستريت أمس. ومع ذلك، من المرجح أن تُحبس الأسواق أنفاسها قبل الجدول الكامل لخطابات الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس وإصدار مؤشر تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة.

في أوروبا، سيكون الإصدار الرئيسي هو مسح Ifo الألماني للأعمال. قبل شهر، أظهرت البيانات مرونة قوية بين رواد الأعمال في مواجهة التحولات التجارية العالمية المستمرة، لكن الانخفاض الأخير في مؤشر مديري المشتريات قد يُشير إلى تحسن في التفاؤل.

في الولايات المتحدة، من المقرر صدور بيانات سوق الإسكان، حيث أظهرت الأسابيع الأخيرة ضعفًا ملحوظًا، مما أثار مخاوف بشأن المستهلك الأمريكي. ستتأثر أسواق السلع بتقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

التقويم الاقتصادي لليوم:

08:00 بتوقيت جرينتش، ألمانيا - خطاب بالتز من البنك المركزي الألماني

09:00 بتوقيت جرينتش، ألمانيا - تقرير Ifo لشهر سبتمبر:

مؤشر مناخ الأعمال: المتوقع 89.3؛ السابق ٨٩.٠

التقييم الحالي: المتوقع ٨٦.٥؛ السابق ٨٦.٤

توقعات الأعمال: المتوقع ٩٢.٠؛ السابق ٩١.٦

١:٣٠ مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - قطاع الإسكان والبناء لشهر أغسطس:

تصاريح البناء (شهريًا): المتوقع -٣.٧٪؛ السابق -٢.٢٪

تصاريح البناء (وحدات): المتوقع ١.٣١٢ مليون؛ السابق ١.٣٦٢ مليون

مبيعات المنازل الجديدة (شهريًا): السابق -٠.٦٪

مبيعات المنازل الجديدة (وحدات): المتوقع ٦٥٠ ألف؛ ٦٥٢ ألفًا سابقًا

١٥:٣٠ بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - تقرير إدارة معلومات الطاقة:

مخزونات البنزين: سابقًا -٢٫٣٤٧ مليون

إنتاج البنزين: سابقًا -٠٫١٨٠ مليون

مخزونات نواتج التقطير: سابقًا +٠٫٦٧٠ مليون

أسعار نواتج التقطير الأسبوعية وفقًا لإدارة معلومات الطاقة: سابقًا ٤٫٠٤٦ مليون

إنتاج وقود نواتج التقطير: سابقًا -٠٫٢٧٤ مليون

مخزونات النفط الخام في كوشينغ: سابقًا -٠٫٢٩٦ مليون

واردات النفط الخام: سابقًا -٣٫١١١ مليون

تشغيل مصافي النفط الخام أسبوعيًا: سابقًا -٠٫٣٩٤ مليون

مخزونات النفط الخام: سابقًا -٩٫٢٨٥ مليون

تشغيل مصافي النفط أسبوعيًا: سابقًا -١٫٦٪

١٨:٠٠ بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - مزاد سندات الخزانة الأمريكية لأجل ٥ سنوات: سابقًا ٣٫٧٢٤٪

٢١:١٠ بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - خطاب عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة دالي