التقويم الاقتصادي: تقرير مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي وخطابات محافظي البنوك المركزية في دائرة الضوء

سيركز جدول البيانات الاقتصادية اليوم على البيانات الأمريكية، ولا سيما مؤشر ثقة الشركات الصغيرة التابع للاتحاد الوطني للأعمال المستقلة (NFIB)، وهو مؤشر ثانوي ولكنه لا يزال ذا أهمية لتقييم الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) المقرر صدورها بعد الظهر. كما سيولي المستثمرون اهتمامًا بالغًا لتصريحات محافظي البنوك المركزية من كلٍ من مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، إذ قد تُسهم هذه التصريحات في فهم أعمق لتوازن المخاطر بين التضخم والنشاط الاقتصادي.
جدول البيانات الاقتصادية
بيانات الاقتصاد الكلي
- 11:00 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة التابع للاتحاد الوطني للأعمال المستقلة (NFIB) - التوقعات: 98.80؛ القيمة السابقة: 97.9
- 1:15 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - بيانات التغير في التوظيف (أسبوعيًا) الصادرة عن ADP - التوقعات: 26 ألفًا؛ القيمة السابقة: غير متوفرة
- 1:30 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - معدل التضخم السنوي وفقًا لمؤشر أسعار المنتجين (PPI) - التوقعات: 3.4%؛ القيمة السابقة: 4.6%
- 1:30 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - معدل التضخم الشهري وفقًا لمؤشر أسعار المنتجين (PPI) - التوقعات: 0.7% السابق: ١٫١٪
- ١:٣٠ مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - مؤشر أسعار المنتجين الأساسي على أساس سنوي - التوقعات: ٣٫٩٪؛ السابق: ٤٫١٪
- ١:٣٠ مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - مؤشر أسعار المنتجين الأساسي على أساس شهري - التوقعات: ٠٫٥٪؛ السابق: ٠٫٤٪
- ١:٥٥ مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - مؤشر ريدبوك على أساس سنوي - التوقعات: غير متوفرة؛ السابق: ٧٫٦٪
- ٢:٠٠ مساءً بتوقيت غرينتش، عالميًا (صندوق النقد الدولي) - آفاق الاقتصاد العالمي - التوقعات: غير متوفرة؛ السابق: غير متوفرة
- ٣:٠٠ مساءً بتوقيت غرينتش، الشرق الأوسط - بدء المحادثات الإسرائيلية اللبنانية - لا توجد توقعات أو بيانات سابقة
- ٣:١٥ مساءً بتوقيت غرينتش، عالميًا (صندوق النقد الدولي) - تقرير الاستقرار المالي العالمي - التوقعات: غير متوفرة؛ السابق: غير متوفر
- 3:30 مساءً بتوقيت غرينتش، المؤتمر العالمي (صندوق النقد الدولي) حول الاستقرار المالي - لا توجد توقعات أو بيانات سابقة
متحدثون من البنوك المركزية
- 3:00 مساءً بتوقيت غرينتش، البنك المركزي الأوروبي - يتحدث مخلوف
- 3:00 مساءً بتوقيت غرينتش، البنك المركزي الأوروبي - يتحدث لين
- 3:00 مساءً بتوقيت غرينتش، بنك إنجلترا - يتحدث غرين
- 5:15 مساءً بتوقيت غرينتش، الاحتياطي الفيدرالي - يتحدث غولسبي
- 5:45 مساءً بتوقيت غرينتش، الاحتياطي الفيدرالي - يتحدث بار
- 6:00 مساءً بتوقيت غرينتش، الاحتياطي الفيدرالي - يتحدث بولسون، وكولينز، وباركين، وبار
- 10:00 مساءً بتوقيت غرينتش، البنك المركزي الأوروبي - تتحدث لاغارد
رسم بياني EURUSD (فترة يوم واحد)
المصدر: xStation5
