التقويم الاقتصادي: تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي المؤجل اليوم 📌

يُعدّ تقويم الاقتصاد الكلي اليوم ذا أهمية غير اعتيادية ليوم الجمعة. سينصبّ التركيز الرئيسي على تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي المُؤجّل لشهر سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إصدار التقارير الأولية لمؤشر مديري المشتريات للدول الأوروبية والولايات المتحدة.

أُغلقت الحكومة الأمريكية للأسبوع الرابع، مما ترك معظم الوكالات الفيدرالية في حالة تعليق مؤقت، بما في ذلك مكتب إحصاءات العمل (BLS) المسؤول عن نشر بيانات الاقتصاد الكلي الرئيسية، مثل بيانات سوق العمل والتضخم. ومع ذلك، ونظرًا للأهمية البالغة لتقرير مؤشر أسعار المستهلك، أعلن مكتب إحصاءات العمل سابقًا عن تأجيل نشر البيانات.

سيكون تقرير مؤشر أسعار المستهلك حاسمًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي من المقرر أن يتخذ قراره بشأن سعر الفائدة الأسبوع المقبل.

الجدول التفصيلي لليوم:

08:15 صباحًا بتوقيت جرينتش، فرنسا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر:

مؤشر مديري المشتريات للخدمات من HCOB فرنسا: التوقعات 48.7؛ السابق 48.5؛

مؤشر مديري المشتريات للتصنيع من HCOB فرنسا: التوقعات 48.2؛ السابق 48.2؛

مؤشر مديري المشتريات المركب من HCOB فرنسا: السابق 48.1؛

08:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر:

مؤشر مديري المشتريات للخدمات من HCOB ألمانيا: التوقعات 51.1؛ السابق 51.5؛

مؤشر مديري المشتريات للتصنيع من HCOB ألمانيا: التوقعات 49.5؛ السابق 49.5؛

مؤشر مديري المشتريات المركب من HCOB ألمانيا: التوقعات 51.6؛ السابق 52.0؛

09:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر:

مؤشر مديري المشتريات للخدمات من HCOB منطقة اليورو: التوقعات 51.2؛ السابق ٥١.٣؛

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمنطقة اليورو من HCOB : المتوقع ٤٩.٨؛ السابق ٤٩.٨؛

مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو من HCOB : المتوقع ٥١.٠؛ السابق ٥١.٢؛

09:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر:

مؤشر مديري المشتريات للخدمات العالمية من S&P : المتوقع ٥١.٠؛ السابق ٥٠.٨؛

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي من S&P : المتوقع ٤٦.٦؛ السابق ٤٦.٢؛

مؤشر مديري المشتريات المركب العالمي من S&P : المتوقع ٥٠.٦؛ السابق ٥٠.١؛

10:15صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - نائب محافظ بنك إنجلترا وودز يتحدث

01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات التضخم لشهر سبتمبر:

مؤشر أسعار المستهلك: توقعات ٣.١٪ على أساس سنوي؛ السابق ٢.٩٪ على أساس سنوي؛

مؤشر أسعار المستهلك: توقعات ٠.٤٪ على أساس شهري؛ السابق ٠.٤٪ على أساس شهري؛

مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: توقعات ٣.١٪ على أساس سنوي؛ السابق ٣.١٪ على أساس سنوي؛

مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: توقعات ٠.٣٪ على أساس شهري؛ السابق ٠.٣٪ على أساس شهري؛

01:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ألمانيا - رئيس بنك إنجلترا ناجل يتحدث

02:45 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر:

مؤشر مديري المشتريات العالمي للخدمات من ستاندرد آند بورز: توقعات ٥٣.٥؛ السابق ٥٤.٢؛

مؤشر مديري المشتريات العالمي للتصنيع من ستاندرد آند بورز: توقعات ٥١.٩؛ السابق ٥٢.٠؛

مؤشر مديري المشتريات العالمي المركب من ستاندرد آند بورز: ٥٣.٩ سابقًا؛

03:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة الأمريكية - تقرير التضخم الصادر عن جامعة ميشيغان لشهر أكتوبر: