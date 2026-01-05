التقويم الاقتصادي: تقرير معهد إدارة التوريد الأمريكي لقطاع التصنيع 📈

جدول البيانات الاقتصادية الكلية اليوم خفيف نسبيًا. الإصدار الوحيد الجدير بالذكر هو تقرير معهد إدارة التوريد (ISM) الأمريكي لقطاع التصنيع.

جدول البيانات التفصيلي لليوم:

8:00 صباحًا بتوقيت بريطانيا الصيفي، إسبانيا - بيانات التوظيف لشهر ديسمبر:

تغير البطالة في إسبانيا: التوقع 5.7 ألف؛ السابق -18.8 ألف؛

8:30 صباحًا بتوقيت بريطانيا الصيفي، سويسرا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر:

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ( procure.ch ): التوقع 49.9؛ السابق 49.7؛

3:00 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي، الولايات المتحدة - بيانات معهد إدارة التوريد (ISM) لشهر ديسمبر: