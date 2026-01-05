التقويم الاقتصادي: تقرير معهد إدارة التوريد الأمريكي لقطاع التصنيع 📈

جدول البيانات الاقتصادية الكلية اليوم خفيف نسبيًا. الإصدار الوحيد الجدير بالذكر هو تقرير معهد إدارة التوريد (ISM) الأمريكي لقطاع التصنيع.
جدول البيانات التفصيلي لليوم:
8:00 صباحًا بتوقيت بريطانيا الصيفي، إسبانيا - بيانات التوظيف لشهر ديسمبر:
- تغير البطالة في إسبانيا: التوقع 5.7 ألف؛ السابق -18.8 ألف؛
8:30 صباحًا بتوقيت بريطانيا الصيفي، سويسرا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر:
- مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (procure.ch): التوقع 49.9؛ السابق 49.7؛
3:00 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي، الولايات المتحدة - بيانات معهد إدارة التوريد (ISM) لشهر ديسمبر:
- مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (ISM): التوقع 48.3؛ السابق 48.2؛
- مؤشر التوظيف في قطاع التصنيع (ISM): السابق 44.0؛
- مؤشر الطلبات الجديدة في قطاع التصنيع (ISM): السابق 47.4؛
- مؤشر أسعار التصنيع (ISM): التوقع 59.0؛ السابق 58.5؛
