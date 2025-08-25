التقويم الاقتصادي: تقرير معهد Ifo الألماني، وقطاع العقارات الأمريكي (25.05.2025)

أدى الخطاب الحمائمي الذي ألقاه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ندوة جاكسون هول إلى إعادة ترتيب كبيرة في السوق، مع عودة توقعات خفض أسعار الفائدة وارتفاع حاد في شهية المخاطرة. من ناحية أخرى، يتوخى المستثمرون الحذر بشأن التسعير العدواني للغاية لمزيد من التخفيضات، بالنظر إلى سلسلة بيانات التضخم وسوق العمل التي ستصدر قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر.

من المتوقع أن يستقر الحماس الذي أعقب جاكسون هول خلال جلسة اليوم نظرًا لقلة البيانات الاقتصادية الكلية المهمة. في التقويم شبه الخالي، سنشهد تقرير ثقة الأعمال الألماني الصادر عن معهد إيفو، ومبيعات التجزئة البولندية، وبيانات سوق العقارات الأمريكية. مع ذلك، بعد تحركات يوم الجمعة، من المتوقع أن يظل التقلب ضعيفًا اليوم.

التقويم الاقتصادي لليوم:

07:30 بتوقيت جرينتش، سويسرا - بيانات سوق العمل:

مستوى التوظيف (الربع الثاني): سابقًا 5.512 مليون

09:00 بتوقيت جرينتش، ألمانيا - تقرير معهد إيفو لشهر أغسطس:

توقعات الأعمال: المتوقعة 90.2؛ سابقًا 90.7

الأوضاع الراهنة: المتوقعة 86.7؛ سابقًا 86.5

مؤشر مناخ الأعمال: المتوقعة 88.7؛ سابقًا 88.6

09:00 بتوقيت جرينتش، بولندا - بيانات مبيعات التجزئة لشهر يوليو:

مبيعات التجزئة: المتوقعة 3.5% على أساس سنوي؛ سابقًا 2.1% على أساس سنوي

13:00 بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - قطاع العقارات والبناء لشهر يوليو:

تصاريح البناء: المتوقعة -2.8% على أساس شهري؛ سابقًا -0.1% على أساس شهري

تراخيص البناء (الإجمالي): المتوقعة 1.354 مليون؛ السابقة 1.393 مليون

14:30 بتوقيت جرينتش، ألمانيا - كلمة بالتز من البنك المركزي الألماني

15:00 بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - مبيعات المنازل الجديدة لشهر يوليو: