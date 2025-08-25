اقرأ أكثر

التقويم الاقتصادي: تقرير معهد Ifo الألماني، وقطاع العقارات الأمريكي (25.05.2025)

١٠:٣٨ ص ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥

أدى الخطاب الحمائمي الذي ألقاه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ندوة جاكسون هول إلى إعادة ترتيب كبيرة في السوق، مع عودة توقعات خفض أسعار الفائدة وارتفاع حاد في شهية المخاطرة. من ناحية أخرى، يتوخى المستثمرون الحذر بشأن التسعير العدواني للغاية لمزيد من التخفيضات، بالنظر إلى سلسلة بيانات التضخم وسوق العمل التي ستصدر قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر.

من المتوقع أن يستقر الحماس الذي أعقب جاكسون هول خلال جلسة اليوم نظرًا لقلة البيانات الاقتصادية الكلية المهمة. في التقويم شبه الخالي، سنشهد تقرير ثقة الأعمال الألماني الصادر عن معهد إيفو، ومبيعات التجزئة البولندية، وبيانات سوق العقارات الأمريكية. مع ذلك، بعد تحركات يوم الجمعة، من المتوقع أن يظل التقلب ضعيفًا اليوم.

إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي

إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال

 

التقويم الاقتصادي لليوم:

 

07:30 بتوقيت جرينتش، سويسرا - بيانات سوق العمل:

 

  • مستوى التوظيف (الربع الثاني): سابقًا 5.512 مليون

 

09:00 بتوقيت جرينتش، ألمانيا - تقرير معهد إيفو لشهر أغسطس:

 

  • توقعات الأعمال: المتوقعة 90.2؛ سابقًا 90.7
  • الأوضاع الراهنة: المتوقعة 86.7؛ سابقًا 86.5
  • مؤشر مناخ الأعمال: المتوقعة 88.7؛ سابقًا 88.6

 

09:00 بتوقيت جرينتش، بولندا - بيانات مبيعات التجزئة لشهر يوليو:

 

  • مبيعات التجزئة: المتوقعة 3.5% على أساس سنوي؛ سابقًا 2.1% على أساس سنوي

 

13:00 بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - قطاع العقارات والبناء لشهر يوليو:

 

  • تصاريح البناء: المتوقعة -2.8% على أساس شهري؛ سابقًا -0.1% على أساس شهري
  • تراخيص البناء (الإجمالي): المتوقعة 1.354 مليون؛ السابقة 1.393 مليون

 

14:30 بتوقيت جرينتش، ألمانيا - كلمة بالتز من البنك المركزي الألماني

 

 15:00 بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - مبيعات المنازل الجديدة لشهر يوليو:

 

  • الإجمالي: توقعات 635 ألف وحدة؛ السابق 627 ألف وحدة
  • التغيير: السابق +0.6% شهريًا
share
back

أخبار الأسواق

12.09.2025
٩:٥٦ م

ملخص يومي: مشاعر متباينة في وول ستريت قبل قرارات الاحتياطي الفيدرالي الحاسمة 💡

تشهد وول ستريت انقسامًا حادًا في المعنويات. فمن ناحية، يرتفع مؤشر US100 بنسبة 0.4%، بينما يرتفع مؤشر US500 بنسبة 0.05%، بينما يشهد مؤشرا US2000 وUS30...

 ٨:٠٧ م

عاجل: انخفاض أسهم شركتي فايزر وموديرنا بعد تقارير في صحيفة واشنطن بوست 🚨

وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، تُخطط إدارة ترامب لربط لقاحات كوفيد-19 بوفاة 25 طفلًا، مما أثار قلقًا في الأوساط العلمية وأدى إلى انخفاض حاد في أسعار أسهم شركتي...

 ٦:٢٨ م

افتتاح الأسواق الأمريكية: تباطؤ السوق بعد أسبوع مزدحم

يسود وول ستريت اليوم جو من الترقب وقليل من القلق. أغلقت المؤشرات الرئيسية يوم الخميس عند مستويات قياسية جديدة، لكنها بدأت اليوم تتخلى عن بعض مكاسبها. لا...
المزيد من الأخبار

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات