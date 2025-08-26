التقويم الاقتصادي: طلبيات السلع المعمرة، وخطابات محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك كندا

تبدأ جلسة الثلاثاء في الأسواق المالية بانخفاضات في أهم العقود الآجلة بناءً على المؤشرات الأوروبية، مما يشير إلى أن الجلسة في أوروبا ستكون قاتمة، على الأقل في بداية التداول. يُعد اليورو حاليًا أفضل العملات أداءً، بينما نشهد انخفاضات متزايدة في الدولار النيوزيلندي. يتفاعل المستثمرون مع محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) وينتظرون بيانات من الولايات المتحدة بشأن طلبيات السلع المعمرة.

تشمل أحداث اليوم: طلبيات السلع المعمرة الأمريكية (يوليو)، مؤشر ثقة المستهلك لمجلس المؤتمرات (أغسطس)، توقعات الناتج المحلي الإجمالي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، محضر اجتماع البنك المركزي السويدي، قرار البنك الوطني للهند (المجر)، محادثات حول البرنامج النووي الإيراني، كلمات أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا، مزادات السندات في إيطاليا والولايات المتحدة.

الجدول التفصيلي لليوم:

الساعة 01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - كلمة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، باركين

الساعة 01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - طلبيات السلع غير الدفاعية باستثناء الطيران لشهر يوليو:

توقعات 0.3% على أساس شهري؛ السابق -0.7% على أساس شهري؛

الساعة 01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - السلع المعمرة لشهر يوليو:

السلع المعمرة باستثناء الدفاع: توقعات -3.8% على أساس شهري؛ السابق -9.3% على أساس شهري؛

طلبات السلع المعمرة الأساسية: توقعات -0.2% على أساس شهري؛ السابق -0.2% على أساس شهري؛

طلبات السلع المعمرة: توقعات -9.4% على أساس شهري؛ السابق -9.4% على أساس شهري؛

الساعة 02:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - مؤشر ستاندرد آند بورز/كاليفورنيا المركب لأسعار المنازل - 20 غير متجدد لشهر يونيو:

السابق -0.4% على أساس شهري؛

الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - مؤشر أسعار المنازل المركب S&P/CS - 20 غير سنوي لشهر يونيو:

توقعات 2.1% على أساس سنوي؛ السابق 2.8% على أساس سنوي؛

الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - شحنات ريتشموند الصناعية لشهر أغسطس:

السابق -18؛

الساعة 03:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - مؤشر ريتشموند للتصنيع لشهر أغسطس:

التوقعات -11؛ السابق -20؛

الساعة 03:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - مؤشر ثقة المستهلك من بنك إنجلترا لشهر أغسطس:

التوقعات 96.4؛ السابق 97.2؛

الساعة 03:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - مؤشر ريتشموند للخدمات لشهر أغسطس:

السابق 2؛

الساعة 04:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات الناتج المحلي الإجمالي:

مؤشر الناتج المحلي الإجمالي الآن لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا (الربع الثالث): التوقعات 2.3%؛ السابق 2.3%؛

الساعة 05:00 مساءً بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - كلمة مان، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا

الساعة 06:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - مزاد سندات لأجل عامين:

السابق 3.920%؛

الساعة ٧:٣٠ مساءً بتوقيت جرينتش، كندا - كلمة حاكم بنك كندا، ماكليم

الساعة ٩:٣٠ مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية:

مخزون النفط الخام الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي: سابقًا -٢٫٤٠٠ مليون؛

الساعة ٩:٣٠ مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - المعروض النقدي (M2) لشهر يوليو: