التقويم الاقتصادي: تصريحات أعضاء الفيدرالي 🎙️ والناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من الولايات المتحدة 📄

التقويم الاقتصادي اليوم مثير للاهتمام نسبيًا. خلال النصف الثاني من اليوم، سنستمع إلى خطابات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي (سبعة مسؤولين)، بمن فيهم ويليامز، وجولسبي، وبومان، وبار، ولوغان، ودالي، وشميد. سيحلل السوق تصريحاتهم بحثًا عن أدلة على اجتماعي أكتوبر وديسمبر القادمين. في غضون ذلك، سنحصل أيضًا على تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني، وطلبات السلع المعمرة، وطلبات إعانة البطالة.

التقويم المفصل لليوم :

08:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، سويسرا - قرار سعر الفائدة للبنك الوطني السويسري (الربع الثالث) لشهر ديسمبر:

توقعات 0.00%؛ سابقًا 0.00%؛

09:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، سويسرا - المؤتمر الصحفي للبنك الوطني السويسري

01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات الناتج المحلي الإجمالي:

الناتج المحلي الإجمالي (الربع الثاني): توقعات 3.3% على أساس ربع سنوي؛ سابقًا -0.5% على أساس ربع سنوي؛

مبيعات الناتج المحلي الإجمالي (الربع الثاني): توقعات 6.8%؛ سابقًا -3.1%؛

إنفاق المستهلك الحقيقي (الربع الثاني): توقعات 1.6%؛ سابقًا 0.5%؛

أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (الربع الثاني): توقعات 2.0%؛ سابقًا 3.7%؛

أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (الربع الثاني): توقعات 2.50%؛ سابقًا 3.50%؛

01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات التوظيف:

مطالبات البطالة الأولية: توقعات 233 ألفًا؛ سابقًا 231 ألفًا؛

مطالبات البطالة المستمرة: توقعات 1,930 ألفًا؛ سابقًا 1,920 ألفًا؛

متوسط ​​مطالبات البطالة لأربعة أسابيع: سابقًا 240.00 ألفًا؛

01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات ميزان التجارة لشهر أغسطس:

ميزان تجارة السلع: توقعات -95.70 مليار؛ السابق -103.60 مليار؛

01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - السلع المعمرة لشهر أغسطس:

طلبات السلع المعمرة الأساسية: توقعات -0.1% على أساس شهري؛ السابق 1.1% على أساس شهري؛

طلبات السلع غير الدفاعية باستثناء الطيران: توقعات -0.1% على أساس شهري؛ السابق 1.1% على أساس شهري؛

السلع المعمرة باستثناء الدفاع: السابق -2.5% على أساس شهري؛

طلبات السلع المعمرة: توقعات -0.3% على أساس شهري؛ السابق -2.8% على أساس شهري؛

02:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - كلمة شميد من الاحتياطي الفيدرالي

02:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - كلمة ويليامز، عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

03:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - مبيعات المنازل القائمة لشهر أغسطس:

توقعات 3.96 مليون؛ السابق 4.01 مليون؛

03:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - كلمة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بومان

06:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - كلمة نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف، بار