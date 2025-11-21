التقويم الاقتصادي: يوم كامل من البيانات الرئيسية وخطابات صناع القرار (21.11.2025)

من المتوقع أن يكون اليوم حافلاً بالأحداث والبيانات الاقتصادية الهامة في الأسواق المالية، حيث يزخر التقويم الاقتصادي بالبيانات والأحداث الرئيسية. ستتلقى الأسواق بيانات أولية من أهم الاقتصادات الأوروبية، بما في ذلك مؤشر مديري المشتريات (PMI) لكل من قطاعي التصنيع والخدمات، والذي سيشير إلى وتيرة النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة. في الولايات المتحدة، ستصدر أيضاً منشورات مهمة، بما في ذلك تقرير جامعة ميشيغان حول ثقة المستهلك. علاوة على ذلك، قد يكون لخطابات كبار صانعي السياسات، بمن فيهم ممثلو بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي والبنك الوطني السويسري، تأثير ملحوظ على أسواق العملات والأسهم. هذا يومٌ قد يُثير فيه كل مؤشر وكل بيان ردود فعل السوق، مما يجعل متابعة الأحداث عن كثب أمراً ضرورياً.

التقويم الاقتصادي لليوم (بتوقيت وسط أوروبا)

٨:٠٠ - المملكة المتحدة

مبيعات التجزئة - أكتوبر: انخفاض فعلي بنسبة ١.١٪ على أساس شهري (توقعات ٠.٠٪، سابقًا ٠.٧٪)

مبيعات التجزئة - أكتوبر: انخفاض فعلي بنسبة ٠.٢٪ على أساس سنوي (سابقًا ١٪)

٨:٤٥ - فرنسا

مؤشر ثقة الأعمال - نوفمبر: توقعات ١٠٠ (سابقًا ١٠١)

٩:٠٠ - منطقة اليورو

كلمة عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس

٩:١٥ - فرنسا

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأولي - نوفمبر: توقعات ٤٩ (سابقًا ٤٨.٨)

مؤشر مديري المشتريات الخدماتي الأولي - نوفمبر: توقعات ٤٨.٥ (سابقًا ٤٨)

٩:٣٠ - ألمانيا

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأولي - نوفمبر: توقعات ٤٩.٨ (سابقًا ٤٩.٦)

مؤشر مديري المشتريات الخدماتي الأولي - نوفمبر: توقعات ٥٤ (سابقًا ٥٤.٦)

٠٩:٣٠ - منطقة اليورو

كلمة رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد

١٠:٠٠ - بولندا

الثقة الاقتصادية - نوفمبر

١٠:٠٠ - منطقة اليورو

مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأولي - نوفمبر: التوقعات ٥٠.١ (السابق ٥٠)

مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأولي - نوفمبر: التوقعات ٥٢.٩ (السابق ٥٣)

١٠:٣٠ - المملكة المتحدة

مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأولي - نوفمبر: التوقعات ٤٩.٣ (السابق ٤٩.٧)

مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأولي - نوفمبر: التوقعات ٥٢ (السابق ٥٢.٣)

١٣:٣٠ - الولايات المتحدة الأمريكية

كلمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز

١٣:٤٠ - سويسرا

كلمة رئيس البنك الوطني السويسري، مارتن شليغل

١٤:٠٠ - ألمانيا

كلمة رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناغل

١٤:٣٠ - كندا

مبيعات التجزئة - سبتمبر: التوقعات -٠٫٧٪ على أساس شهري (١٪ سابقًا)

مبيعات التجزئة باستثناء السيارات - سبتمبر: توقعات -٠٫٦٪ على أساس شهري (٠٫٧٪ سابقًا)

مؤشر أسعار المنازل الجديدة - أكتوبر: توقعات ٠٫٠٪ (٠٫٢٪ سابقًا)

١٤:٣٠ - الولايات المتحدة الأمريكية

كلمة عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مايكل إس. بار

١٤:٤٥ - الولايات المتحدة الأمريكية

كلمة عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فيليب جيفرسون

١٥:٠٠ - الولايات المتحدة الأمريكية

كلمة رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان

١٥:٤٥ - الولايات المتحدة الأمريكية

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأولي - نوفمبر: توقعات ٥٢ (٥٢٫٥ سابقًا)

مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأولي - نوفمبر: توقعات ٥٤٫٦ (٥٤٫٨ سابقًا)

١٦:٠٠ - الولايات المتحدة الأمريكية

تقرير جامعة ميشيغان - نوفمبر:

مؤشر ثقة المستهلك: المتوقع ٥٠.٣ (السابق ٥٣.٦)

توقعات التضخم على المدى القصير: المتوقع ٤.٧ (السابق ٤.٦)

توقعات التضخم على المدى الطويل: المتوقع ٣.٦ (السابق ٣.٩)

١٩:٠٠ - الولايات المتحدة الأمريكية