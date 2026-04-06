التقويم الاقتصادي z؛📌 ينتظر سعر EUR/USD قراءة مؤشر إدارة التوريد للخدمات الأمريكية

جلسة التداول اليوم غير معتادة نظرًا لإغلاق الأسواق الأوروبية بمناسبة عيد الفصح، مما يتيح للمستثمرين التركيز بشكل كامل على السوق الأمريكية. الحدث الاقتصادي الكلي الأبرز اليوم هو صدور مؤشر مديري المشتريات للخدمات الأمريكية (ISM) لشهر مارس. يأتي هذا بعد صدور مؤشر مديري المشتريات النهائي للخدمات الأمريكية الأسبوع الماضي، والذي جاء أضعف من المتوقع، مما يشير إلى تباطؤ في زخم القطاع. وكانت قراءة مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير هي الأقوى منذ عام 2022، مما يعني أن المؤشر قد يواجه صعوبة في تجاوز القراءة السابقة، لا سيما في ظل الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة.

الجدول الاقتصادي

الساعة 3 مساءً بتوقيت غرينتش، مؤشر مديري المشتريات للخدمات الأمريكية، مارس: المتوقع 54.9 مقابل 56.1 سابقًا

مؤشر الأسعار: المتوقع 67 مقابل 63 سابقًا

الطلبات الجديدة: المتوقع 56.8 مقابل 58.6 سابقًا

التوظيف: المتوقع 51.0 مقابل 51.6 سابقًا

الساعة 6 مساءً بتوقيت غرينتش، خطاب دونالد ترامب حول الحرب في إيران

من المتوقع حدوث ارتفاع ملحوظ في مؤشر الأسعار الفرعي. كلما اتسعت الفجوة بين هذا المكون ومؤشرات أخرى كالطلبات الجديدة أو أوضاع سوق العمل، ازداد احتمال حدوث ركود تضخمي في الاقتصاد. ارتفاع أسعار الوقود يعني انخفاض الدخل المتاح لملايين الأسر، وهي ديناميكية لطالما تزامنت مع تصحيحات السوق أو الأسواق الهابطة.

ومن المهم الإشارة إلى أن مؤشر الأسعار الفرعي لا يؤثر بشكل مباشر على مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، مما قد يزيد من احتمالية حدوث تصحيح أكثر وضوحًا في المؤشر العام. في الوقت نفسه، لا يبدو حدوث انخفاض حاد مفاجئ أمرًا مرجحًا بعد صدور بيانات إقليمية أقوى من المتوقع من بنوك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، وفيلادلفيا، وإمباير ستيت، وريتشموند، وكانساس سيتي، والتي جاءت جميعها أعلى من التوقعات. قد يرتفع مؤشر الأسعار إلى مستويات لم نشهدها منذ عام ٢٠٢٢.

EUR/USD (الإطار الزمني اليومي)

قد يؤثر ارتفاع مؤشر مديري المشتريات، بالتزامن مع ارتفاع حاد في مؤشر الأسعار، بشكل كبير على زوج اليورو/الدولار الأمريكي، وربما يؤدي إلى دافع هبوطي في الزوج. تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي أكثر مرونةً بكثير من الاقتصاد الأوروبي في مواجهة صدمات الطاقة، وأقل عرضةً لانقطاعات إمدادات الوقود. من جهة أخرى، قد يشير ضعف مؤشرات معهد إدارة التوريد الرئيسية، باستثناء الأسعار، إلى استمرار التماسك ضمن نطاق 1.15 - 1.16.