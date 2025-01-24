التقويم الاقتصادي: بيانات مؤشر مديري المشتريات في دائرة الضوء

العقود الآجلة تشير إلى ارتفاع افتتاح جلسة النقد الأوروبية

الين الياباني يرتفع بعد رفع أسعار الفائدة وتعليقات متشددة من بنك اليابان

اليورو/الدولار الأميركي يكسر حاجز 1.0460 على خلفية ضعف الدولار

بداية جلسة الجمعة في الأسواق المالية تجلب للمستثمرين مكاسب في الين الياباني وضعفًا عامًا في الدولار الأمريكي وارتفاع العقود الآجلة المستندة إلى مؤشرات الأسهم. يأتي هذا بعد قرار بنك اليابان المتشدد وتعليقات ترامب المعتدلة نسبيًا بشأن فرض الرسوم الجمركية على الصين.

مع ذلك، سيتحول بقية اليوم إلى قراءات بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير من الاقتصادات الرئيسية في العالم. إن قراءاتهم إلى حد كبير هي التي قد تحدد ما إذا كانت اتجاهات السوق المرئية حاليًا ستستمر لبقية الأسبوع.

التقويم التفصيلي لليوم (بتوقيت جرينتش):

08:15 بيانات مؤشر مديري المشتريات في فرنسا لشهر يناير:

الخدمات. التوقعات: 49.3. سابقًا: 49.3.

التصنيع. التوقعات: 42.2 سابقًا: 41.9.

08:30 ألمانيا، بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير:

الخدمات. التوقعات: 51.0 سابقًا: 51.2.

التصنيع. التوقعات: 42.7 سابقًا: 42.5.

09:00 منطقة اليورو، بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير:

الخدمات. التوقعات: 51.5 سابقًا: 51.6.

التصنيع. التوقعات: 45.3 سابقًا: 45.1.

09:30 المملكة المتحدة، بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير:

الخدمات. التوقعات: 50.8 سابقًا: 51.1.

التصنيع. التوقعات: 47.0. سابقًا: 47.0.

14:45 الولايات المتحدة، بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير:

الخدمات. التوقعات: 56.5. سابقًا: 56.8.

التصنيع. التوقعات: 49.7. سابقًا: 49.4

15:00 الولايات المتحدة، بيانات جامعة ميتشجان لشهر يناير: