التقويم الاقتصادي: التركيز على بيانات البطالة والتضخم وخطابات البنوك المركزية الأوروبية

يشتمل التقويم الاقتصادي اليوم على بيانات هامة وتصريحات من البنوك المركزية، وخاصة من أوروبا. وتشمل أبرز الأحداث بيانات البطالة الإسبانية، وأرقام التضخم من البرازيل، والعديد من الخطابات من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي. كما يتضمن اليوم مؤشرات اقتصادية مهمة من ألمانيا والولايات المتحدة، بما في ذلك مزاد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات وتغير التوظيف غير الزراعي من ADP. بالإضافة إلى ذلك، سيراقب المشاركون في السوق عن كثب اجتماع أوبك وبيانات مخزون النفط الخام. سيوفر مزيج التوظيف والتضخم واتصالات البنوك المركزية رؤى حاسمة للمشهد الاقتصادي الحالي والاتجاهات السياسية المحتملة. تجدر الإشارة إلى أن الصين والهند تحتفلان بالعطلات اليوم، حيث تحتفل الصين باليوم الوطني والهند تحتفل بذكرى المهاتما غاندي جايانتي. قد يؤثر هذا على نشاط السوق في هذه المناطق.

التقويم الاقتصادي التفصيلي (بتوقيت غرينتش):

08:00 - التغير في البطالة الإسبانية (سبتمبر): 12.1 ألف وظيفة فعلية مقابل 21.9 ألف وظيفة سابقة

10:00 - معدل البطالة في منطقة اليورو (أغسطس): 6.4% متوقعة مقابل 6.4% سابقة

10:30 - مزاد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات

11:00 - اجتماع أوبك

13:00 - الإنتاج الصناعي البرازيلي (على أساس سنوي) (أغسطس): 6.1% متوقعة

13:15 - التغير في التوظيف غير الزراعي في الولايات المتحدة (سبتمبر): 124 ألف وظيفة متوقعة مقابل 89 ألف وظيفة سابقة

15:30 - مخزونات النفط الخام الأمريكية: -1.500 مليون وظيفة متوقعة مقابل -4.471 مليون وظيفة سابقة

15:30 - مخزونات النفط الخام في كوشينج الأمريكية: 0.116 مليون وظيفة سابقة

محافظو البنوك المركزية