📈 ارتفاع EURUSD بنسبة 0.4% قبل تقرير الوظائف

من المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر أبريل/نيسان حول سوق العمل الأمريكي في تمام الساعة 2:30 مساءً، وسيمثل اختبارًا هامًا للدولار الأمريكي الذي يشهد تراجعًا في قيمته خلال الأيام الأخيرة. ولا تزال العملة الأمريكية تحت ضغط رغم عناوين الأخبار الصادرة صباح اليوم، والتي ألقت بظلال من الشك على استدامة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

آخر قراءة

شهد شهر مارس/آذار قراءة قوية بشكل خاص. فقد تجاوز عدد الوظائف غير الزراعية حتى أكثر التوقعات تفاؤلًا، مسجلًا أعلى مستوى له منذ ديسمبر/كانون الأول 2024 (178 ألف وظيفة). في المقابل، انخفض معدل البطالة (4.3%) ونمو الأجور (3.5%) بشكل غير متوقع. وأشارت هذه القراءة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي ليس مضطرًا لخفض أسعار الفائدة على عجل، وهو أمر بالغ الأهمية نظرًا للارتفاع السريع في أسعار الطاقة.

السياق الجيوسياسي

لا يزال الوضع على الجبهة الجيوسياسية متوترًا. وقد برز بصيص أمل من تقارير أكسيوس الصادرة يوم الأربعاء بشأن العمل على مذكرة سلام. مع ذلك، ضجّت الصحافة مساء أمس بتكهنات حول احتمال استئناف العمليات العسكرية في حال عدم التوصل إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران قبل زيارة ترامب إلى الصين، والمقررة يومي 14 و15 مايو/أيار.

السياسة النقدية

تُعدّ البيانات ذات أهمية بالغة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يضطلع بمهمة مزدوجة تتطلب منه التركيز على استقرار الأسعار وتحقيق أقصى قدر من فرص العمل. ولا تزال الأسواق مترددة بشأن التوجه الذي ستتخذه لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في الأشهر المقبلة. ويُثير وضع التضخم قلقًا متزايدًا، ما أدى إلى انقسام حاد داخل اللجنة في اجتماعها الأخير، حيث عارض ثلاثة من أعضائها ما يُسمى بـ"الميل نحو التيسير النقدي"، أي تفضيل خفض أسعار الفائدة على المدى المتوسط.

ومن المتوقع أن تُظهر قراءة التضخم لشهر أبريل/نيسان، المقرر صدورها يوم الثلاثاء المقبل، ارتفاع المؤشر الرئيسي إلى 3.7%. ومع ذلك، سيركز صناع السياسات بشكل أساسي على المؤشر الأساسي، أي نمو الأجور وتوقعات التضخم، نظرًا لعجزهم عن التأثير بشكل كبير على التضخم الناجم عن عوامل جانب العرض، مثل ارتفاع أسعار الطاقة.

تتوقع الأسواق حاليًا عدم تغيير أسعار الفائدة حتى نهاية عام 2026. وقد يشير انخفاض مؤشر أسعار الفائدة، الذي يوحي بتدهور وضع سوق العمل وابتعاده عن الوضع الآمن نسبيًا المتمثل في انخفاض معدلات التسريح والتوظيف، إلى حاجة الاقتصاد إلى تحفيز نقدي. ويتماشى هذا، على أي حال، مع الخطاب المتساهل الذي تبناه كيفن وارش، الذي سيتولى رئاسة لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في اجتماعها القادم.

وبالتالي، قد يُسهم ارتفاع المؤشر في تركيز اللجنة اهتمامها بشكل شبه كامل على وضع التضخم، مما يزيد من عدد المتشددين في السياسة النقدية، والذين يبدو أنهم كثر بالفعل بعد الاجتماع الأخير.

البيانات الحالية

تُعدّ أحدث البيانات - طلبات إعانة البطالة الأسبوعية - جديرة بالملاحظة بشكل خاص؛ فقد انخفضت قبل أسبوع إلى 189 ألفًا، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 1969، وظلت عند مستويات منخفضة هذا الأسبوع (200 ألف). كما أظهرت بيانات ADP مستويات جيدة (مع أن ارتباطها ببيانات الوظائف غير الزراعية أصبح أضعف بكثير منذ بدء الجائحة).

الرسم البياني: بيانات الوظائف غير الزراعية (2015 - 2026)

المصدر: XTB، 8 مايو 2026

---

ميشال يوسوياك

محلل الأسواق المالية في XTB