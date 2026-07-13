ما هي تقارير الأرباح التي ستكون محط الأنظار هذا الأسبوع؟ (13.07.2026)

نُعلن رسميًا انطلاق موسم إعلان أرباح الربع الثاني من عام ٢٠٢٦! 📊 ستكون أكبر البنوك الأمريكية أول من يُشاركنا نتائجها – حيث سيُعلن كل من جي بي مورغان، وبنك أوف أمريكا، وغولدمان ساكس عن نتائجهم يوم الثلاثاء ١٤ يوليو، قبل افتتاح السوق.

البنوك تُعلن عن نتائجها

إلى جانب البنوك الثلاثة الكبرى، يُمكن للمستثمرين أيضًا التطلع إلى سيتي غروب وويلز فارجو، بينما سينضم إليهم مورغان ستانلي، وبلاك روك، وبنك نيويورك ميلون، وبي إن سي يوم الأربعاء.

عمالقة التكنولوجيا من أوروبا وآسيا

سيكون يومي الأربعاء والخميس بمثابة منصة لعرض التكنولوجيا الأوروبية والتايوانية – حيث ستُعلن شركة إيه إس إم إل عن نتائجها يوم الأربعاء ١٥ يوليو، وشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات يوم الخميس ١٦ يوليو، وكلاهما قبل افتتاح السوق. أما نتفليكس، فستُختتم اليوم بإعلان نتائجها بعد إغلاق السوق – وهو التقرير المسائي الوحيد هذا الأسبوع.

الصحة والصناعة وقطاعات أخرى

لن يكون هناك نقص في الأسماء البارزة من قطاعي الرعاية الصحية والصناعة: ستعلن شركة جونسون آند جونسون عن نتائجها يوم الأربعاء، تليها يوم الخميس شركات يونايتد هيلث، وجنرال إلكتريك إيروسبيس، وإيه بي بي، وأبوت، وإنتويتيف سيرجيكال، وبرولوجيس، ويو إس بانكورب، وستيت ستريت. ويختتم الأسبوع يوم الجمعة بإعلان شركة نوفارتس السويسرية عن نتائجها قبل افتتاح السوق.

باختصار، الأسبوع المقبل، يجدر التركيز بشكل خاص على ما يلي:

أكبر البنوك: جي بي مورغان، بنك أوف أمريكا، غولدمان ساكس (الثلاثاء 14 يوليو، قبل افتتاح السوق)

نتفليكس (الخميس 16 يوليو، بعد إغلاق السوق)، إيه إس إم إل (الأربعاء 15 يوليو) وتي إس إم سي (الخميس 16 يوليو) - كلاهما قبل افتتاح السوق

إنتويتيف سيرجيكال (الأربعاء 16 يوليو)

جونسون آند جونسون (الأربعاء 15 يوليو)

جنرال إلكتريك (الخميس 16 يوليو)

من المتوقع أن يكون أسبوعًا حافلًا بإصدارات البيانات، حيث يمكن لكل تقرير من هذه التقارير أن يحدد اتجاه السوق لبقية شهر يوليو.