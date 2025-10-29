اقرأ أكثر
٤:٤٣ م · ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥

مؤشر داكس يحقق مكاسب طفيفة بفضل شركات صناعة السيارات 📈 ارتفعت أسهم مرسيدس بنسبة 5% بفضل المبيعات المتفائلة

أهم النقاط
  • ارتفع مؤشر DE40 قليلاً بفضل أسهم البنوك وشركات صناعة السيارات الألمانية.
  • انخفض صافي ربح مرسيدس بأكثر من 30%، لكن السهم ارتفع اليوم بنحو 6%.

تشهد أسهم داكس ارتفاعًا طفيفًا اليوم، مدفوعةً بارتفاع أسهم باسف ومرسيدس وبي إم دبليو والبنوك الألمانية. تترقب الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي الساعة 7 مساءً بتوقيت غرينتش، والمؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي باول المقرر عقده اليوم الساعة 7:30 مساءً بتوقيت غرينتش. يتماسك مؤشر DE40 ضمن نطاق تداول واسع، محاولًا الحفاظ على مستوى EMA50 كدعم رئيسي (24300 نقطة).

 

المصدر: xStation5

تقلبات أسهم مؤشر داكس الألماني اليوم. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي

 

مرسيدس-بنز، الربع الثالث من عام 2025: مخاوف بشأن الرقائق وانخفاض الأرباح

  • انخفض صافي ربح الربع الثالث بنسبة 30.8% إلى 1.19 مليار يورو، مقارنةً بـ 1.71 مليار يورو في العام السابق. ورغم هذا الانخفاض، تجاوزت النتائج توقعات المحللين البالغة 1.09 مليار يورو، مما أدى إلى ارتفاع أسهم الشركة بنسبة 6% في فرانكفورت.
  • طمأنت مرسيدس المستثمرين بشأن إمدادات الرقائق، مؤكدةً أن الاحتياجات قصيرة الأجل مُلباة، على الرغم من استمرار جهود التوريد العالمية.
  • يأتي نقص الرقائق في أعقاب استيلاء السلطات الهولندية على شركة نيكسبيريا، مما أدى إلى حظر صيني على تصدير مكوناتها.
  • صرح الرئيس التنفيذي، أولا كالينيوس، بأن هذا الاضطراب هو "عجز ناتج عن دوافع سياسية" في ظل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
  • تواجه شركة صناعة السيارات رسومًا جمركية أمريكية مرتفعة: 15% على صادرات الاتحاد الأوروبي و25% على قطع غيار السيارات المستوردة من خارج أمريكا الشمالية.
  • انخفضت المبيعات في الصين بنسبة 27%، مما ساهم في انخفاض إجمالي حجم المبيعات العالمية بنسبة 12%.
  • تتعاون مرسيدس مع شركة مومينتا الصينية للقيادة الذاتية للحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق المحلية.
  • حذر كالينيوس من أن "المنافسة الشديدة في الصين لن تنتهي قريبًا".
  • كما حذر قطاع صناعة السيارات الأوسع، بما في ذلك نيسان وفولكس فاجن، من احتمال توقف الإنتاج بسبب أزمة رقائق نيكسبيريا.
 

المصدر: xStation5

