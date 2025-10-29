مؤشر داكس يحقق مكاسب طفيفة بفضل شركات صناعة السيارات 📈 ارتفعت أسهم مرسيدس بنسبة 5% بفضل المبيعات المتفائلة

- ارتفع مؤشر DE40 قليلاً بفضل أسهم البنوك وشركات صناعة السيارات الألمانية.
- انخفض صافي ربح مرسيدس بأكثر من 30%، لكن السهم ارتفع اليوم بنحو 6%.
- ارتفع مؤشر DE40 قليلاً بفضل أسهم البنوك وشركات صناعة السيارات الألمانية.
- انخفض صافي ربح مرسيدس بأكثر من 30%، لكن السهم ارتفع اليوم بنحو 6%.
تشهد أسهم داكس ارتفاعًا طفيفًا اليوم، مدفوعةً بارتفاع أسهم باسف ومرسيدس وبي إم دبليو والبنوك الألمانية. تترقب الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي الساعة 7 مساءً بتوقيت غرينتش، والمؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي باول المقرر عقده اليوم الساعة 7:30 مساءً بتوقيت غرينتش. يتماسك مؤشر DE40 ضمن نطاق تداول واسع، محاولًا الحفاظ على مستوى EMA50 كدعم رئيسي (24300 نقطة).
المصدر: xStation5
تقلبات أسهم مؤشر داكس الألماني اليوم. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي
مرسيدس-بنز، الربع الثالث من عام 2025: مخاوف بشأن الرقائق وانخفاض الأرباح
- انخفض صافي ربح الربع الثالث بنسبة 30.8% إلى 1.19 مليار يورو، مقارنةً بـ 1.71 مليار يورو في العام السابق. ورغم هذا الانخفاض، تجاوزت النتائج توقعات المحللين البالغة 1.09 مليار يورو، مما أدى إلى ارتفاع أسهم الشركة بنسبة 6% في فرانكفورت.
- طمأنت مرسيدس المستثمرين بشأن إمدادات الرقائق، مؤكدةً أن الاحتياجات قصيرة الأجل مُلباة، على الرغم من استمرار جهود التوريد العالمية.
- يأتي نقص الرقائق في أعقاب استيلاء السلطات الهولندية على شركة نيكسبيريا، مما أدى إلى حظر صيني على تصدير مكوناتها.
- صرح الرئيس التنفيذي، أولا كالينيوس، بأن هذا الاضطراب هو "عجز ناتج عن دوافع سياسية" في ظل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
- تواجه شركة صناعة السيارات رسومًا جمركية أمريكية مرتفعة: 15% على صادرات الاتحاد الأوروبي و25% على قطع غيار السيارات المستوردة من خارج أمريكا الشمالية.
- انخفضت المبيعات في الصين بنسبة 27%، مما ساهم في انخفاض إجمالي حجم المبيعات العالمية بنسبة 12%.
- تتعاون مرسيدس مع شركة مومينتا الصينية للقيادة الذاتية للحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق المحلية.
- حذر كالينيوس من أن "المنافسة الشديدة في الصين لن تنتهي قريبًا".
- كما حذر قطاع صناعة السيارات الأوسع، بما في ذلك نيسان وفولكس فاجن، من احتمال توقف الإنتاج بسبب أزمة رقائق نيكسبيريا.
المصدر: xStation5
أمازون وآبل تتفوقان على التوقعات. هل سيرفع هذا من قيمة وول ستريت؟
حققت شركة أبل مكاسب طفيفة بعد الأرباح 🗽مبيعات الصين أقل من التوقعات
ارتفعت أسهم أمازون بنحو 10% بعد تقرير الأرباح 📈مؤشر US100 يحاول التعافي
الملخص اليومي: المركزي الأوروبي، الفيدرالي، وMAG7 - إشارات متضاربة ونفور من المخاطرة