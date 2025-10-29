مؤشر داكس يحقق مكاسب طفيفة بفضل شركات صناعة السيارات 📈 ارتفعت أسهم مرسيدس بنسبة 5% بفضل المبيعات المتفائلة

تشهد أسهم داكس ارتفاعًا طفيفًا اليوم، مدفوعةً بارتفاع أسهم باسف ومرسيدس وبي إم دبليو والبنوك الألمانية. تترقب الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي الساعة 7 مساءً بتوقيت غرينتش، والمؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي باول المقرر عقده اليوم الساعة 7:30 مساءً بتوقيت غرينتش. يتماسك مؤشر DE40 ضمن نطاق تداول واسع، محاولًا الحفاظ على مستوى EMA50 كدعم رئيسي (24300 نقطة).

المصدر: xStation5

تقلبات أسهم مؤشر داكس الألماني اليوم. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي

مرسيدس-بنز، الربع الثالث من عام 2025: مخاوف بشأن الرقائق وانخفاض الأرباح

انخفض صافي ربح الربع الثالث بنسبة 30.8% إلى 1.19 مليار يورو، مقارنةً بـ 1.71 مليار يورو في العام السابق. ورغم هذا الانخفاض، تجاوزت النتائج توقعات المحللين البالغة 1.09 مليار يورو، مما أدى إلى ارتفاع أسهم الشركة بنسبة 6% في فرانكفورت.

طمأنت مرسيدس المستثمرين بشأن إمدادات الرقائق، مؤكدةً أن الاحتياجات قصيرة الأجل مُلباة، على الرغم من استمرار جهود التوريد العالمية.

يأتي نقص الرقائق في أعقاب استيلاء السلطات الهولندية على شركة نيكسبيريا، مما أدى إلى حظر صيني على تصدير مكوناتها.

صرح الرئيس التنفيذي، أولا كالينيوس، بأن هذا الاضطراب هو "عجز ناتج عن دوافع سياسية" في ظل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

تواجه شركة صناعة السيارات رسومًا جمركية أمريكية مرتفعة: 15% على صادرات الاتحاد الأوروبي و25% على قطع غيار السيارات المستوردة من خارج أمريكا الشمالية.

انخفضت المبيعات في الصين بنسبة 27%، مما ساهم في انخفاض إجمالي حجم المبيعات العالمية بنسبة 12%.

تتعاون مرسيدس مع شركة مومينتا الصينية للقيادة الذاتية للحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق المحلية.

حذر كالينيوس من أن "المنافسة الشديدة في الصين لن تنتهي قريبًا".