مخطط اليوم : ارتفاع CHN.cash يصطدم بجدار 📉

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر HSCEI بنسبة 1.1% مع تراجع الإقبال على المخاطرة. ويُثير ترقب سلسلة من البيانات الهامة لسوق العمل الأمريكي حالة من الحذر في جميع أنحاء العالم، بينما تُضيف التوترات الجيوسياسية مزيداً من الضغط على المؤشرات الآسيوية.

يتداول CHN.cash حاليًا دون مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% للموجة الهبوطية الأخيرة، إلا أن عمليات البيع توقفت قرب المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 100 يوم (EMA100؛ باللون الأرجواني الداكن). ويُعدّ الحفاظ على السعر فوق هذا المستوى أمرًا بالغ الأهمية لاستمرار الانتعاش الذي بدأ مع بداية عامي 2025 و2026. ويُظهر الخط الأزرق العقود الآجلة لمؤشر نيكاي 225، والتي تتعرض أيضًا لضغوط نتيجةً لإجراءات بكين.

ما هي العوامل المؤثرة على CHN.cash اليوم؟