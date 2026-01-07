مخطط اليوم : ارتفاع CHN.cash يصطدم بجدار 📉

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر HSCEI بنسبة 1.1% مع تراجع الإقبال على المخاطرة. ويُثير ترقب سلسلة من البيانات الهامة لسوق العمل الأمريكي حالة من الحذر في جميع أنحاء العالم، بينما تُضيف التوترات الجيوسياسية مزيداً من الضغط على المؤشرات الآسيوية.
يتداول CHN.cash حاليًا دون مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% للموجة الهبوطية الأخيرة، إلا أن عمليات البيع توقفت قرب المتوسط المتحرك الأساسي لـ 100 يوم (EMA100؛ باللون الأرجواني الداكن). ويُعدّ الحفاظ على السعر فوق هذا المستوى أمرًا بالغ الأهمية لاستمرار الانتعاش الذي بدأ مع بداية عامي 2025 و2026. ويُظهر الخط الأزرق العقود الآجلة لمؤشر نيكاي 225، والتي تتعرض أيضًا لضغوط نتيجةً لإجراءات بكين.
المصدر: xStation5
ما هي العوامل المؤثرة على CHN.cash اليوم؟
- أوقفت الصين صادرات بعض المعادن الأرضية النادرة والسلع ذات الاستخدام المزدوج إلى اليابان، مُعللةً ذلك بالأمن القومي، وذلك عقب تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية سناء تاكايتشي بشأن تايوان. وقد دخلت هذه القيود حيز التنفيذ فورًا، وقد تُؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد في قطاعات رئيسية، بما في ذلك الإلكترونيات والفضاء والدفاع. كما أطلقت الصين تحقيقًا في مكافحة الإغراق بشأن المواد الكيميائية اليابانية المستخدمة في إنتاج أشباه الموصلات.
- وقد أثار قرار بكين قلقًا في أوساط السوق في جميع أنحاء المنطقة. شكّلت المعادن الأرضية النادرة الصينية نسبةً هائلةً بلغت 63% من واردات اليابان في عام 2024، وقد تُؤدّي القيود المفروضة على استيرادها إلى تعطيل الإنتاج بشكلٍ كبير في قطاعات الإلكترونيات والسيارات والدفاع. بالنسبة للشركات الصينية، يعني هذا خسارة قاعدة عملاء كبيرة، بينما يواجه المستثمرون حالةً من عدم اليقين المتزايد في سلسلة التوريد وضغوطًا على أسعار المكونات الاستراتيجية.
- كما يُعاني مؤشر CHN.cash من تراجعٍ في التفاؤل المُستند إلى الذكاء الاصطناعي. من الواضح أن شهية المخاطرة تتراجع مع استعداد المستثمرين لبيانات سوق العمل الأمريكية الرئيسية، والتي ستكون ذات أهمية خاصة لسياسة الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر المقبلة. التوقعات لتقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) يوم الجمعة مرتفعة نسبيًا، إذ يتوقع السوق استقرار سوق العمل ونموًا إضافيًا في الوظائف بعد أشهر من قراءاتٍ مُتباينة. تشمل المؤشرات التمهيدية للتقرير صدور بيانات ADP وJOLTS اليوم، والتي يُتوقع أن تُؤكّد، وفقًا للإجماع، استقرار سوق العمل، على الرغم من أن الطلب على التوظيف الجديد لا يزال ضعيفًا.
