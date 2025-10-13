مؤشر DE40 : أسواق أوروبا تتعافى من التصحيح

تعافت الأسواق الأوروبية من التصحيحات، ويعود ذلك في الغالب إلى تخفيف دونالد ترامب لهجته تجاه الصين.

بدأ الأسبوع في البورصات الأوروبية بمكاسب واضحة. تشهد معظم المؤشرات الرئيسية في أوروبا الغربية انتعاشًا قويًا، يمكن تفسيره على أنه ارتفاع تصحيحي بعد انخفاضات الأسبوع الماضي. حقق مؤشر داكس الألماني، إلى جانب مؤشر كاك 40 ومؤشر فوتسي إم آي بي الإيطالي، مكاسب عند الافتتاح بأكثر من 1% في المتوسط.

على الرغم من قلة المنشورات الاقتصادية الكلية المهمة، شهدت جلسة اليوم تحركات كبيرة في الأسعار. من الواضح أن المستثمرين في أوروبا يتفاعلون مرة أخرى بشكل رئيسي مع الأحداث القادمة من الخارج، ولكن هذه المرة كانت المعنويات إيجابية. خفف دونالد ترامب بشكل ملحوظ من سياسته وتصريحاته بشأن الحرب التجارية مع الصين، مما خفف بشكل كبير من توتر السوق. بالإضافة إلى ذلك، جاء زخم معين للأسواق المحلية من فرنسا، حيث تم تشكيل حكومة جديدة بوتيرة سريعة. إن الحل الجزئي للمأزق السياسي يقلل من حالة عدم اليقين ويمنح المستثمرين سببًا صغيرًا ولكنه ملحوظ للتفاؤل.

نشهد مكاسب ملحوظة في قطاعات بأكملها. ومن بين رواد النمو في أوروبا اليوم شركات من قطاع السيارات، وشركات الأدوية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات بمعناه الواسع.

DE40 (D1)

يوضح الرسم البياني أنه بعد ارتداده عن مستويات أعلى سعر قياسي سابق، انخفض المؤشر مؤقتًا دون خطوط الاتجاه متوسطة وطويلة الأجل (البرتقالية والحمراء). ومع ذلك، فإن اختراقًا سريعًا فوقها أكد أهميتها الفنية. حاليًا، تقع الأسعار في منطقة تصحيح فيبوناتشي 23.6% للموجة الصعودية الأخيرة، والتي تُشكل نقطة مقاومة/دعم رئيسية. للحفاظ على سيناريو إيجابي، من الضروري الدفاع عن مستوى المقاومة عند 24380 نقطة، حيث أن اختراقه قد يُطلق تصحيحًا نحو 24100 نقطة. لا يزال مؤشر القوة النسبية في منطقة تقييم معتدلة، مما يُشير إلى محايدة في نظرته للسوق.

أخبار الشركة:

SUESS MicroTec (SMHN.DE) - ارتفع سهم شركة تصنيع أشباه الموصلات بأكثر من 13% بعد تلقيه توصية إيجابية من بنك استثماري.

اقترحت شركات الأدوية توفير إمدادات/خصومات لنظام الرعاية الصحية الأمريكي مقابل إعفاءات من الرسوم الجمركية. تباينت ردود فعل المساهمين. انخفضت أسهم أسترازينيكا (AZN.UK) بنحو 1%. وارتفعت أسهم سانوفي (SNF.FR) بنحو 0.5%، ونوفو نورديسك (NOVOB.DK) بنحو 2%.

PSI Software (PSAN.DE) - ارتفعت أسهم شركة البرمجيات المُخصصة لمُصنّعي الطاقة بنسبة 34%، مدفوعةً بالاستحواذ المُخطط له من قِبَل صندوق استثماري خاص. ويُعدّ هذا استمرارًا لحركة الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت أسهم الشركة بالفعل بنحو 38%.

على الرغم من ضعف الأسس الأساسية، تشهد شركات السيارات في أوروبا انتعاشًا واسعًا. فقد ارتفعت أسهم بي إم دبليو (.DE) بنسبة 1.7%، وستيلانتس (STLAM.IT) بنسبة 2.3%.

ثيون إنترناشونال (THEON.NL) - أعلنت شركة تصنيع أنظمة الرؤية الليلية اليونانية عن استحواذها على أسهم في أحد شركائها الفرنسيين، حيث ارتفع سعر السهم بأكثر من 8%.