١١:٠٠ ص · ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥

مؤشر FRA40 يرتفع بعد بيانات ثقة الأعمال الفرنسية المتفائلة

  • قدمت أحدث بيانات ثقة الأعمال في فرنسا بعض الراحة وسط حالة عدم اليقين السياسي المستمرة في البلاد.

ثقة قطاع التصنيع في فرنسا - أكتوبر: ١٠١ (تقديرية ٩٦؛ سابقة ٩٦؛ سابقة R ٩٧)

 

- ثقة الأعمال: ٩٧ (تقديرية ٩٦؛ سابقة ٩٦)

- مؤشر توقعات الإنتاج: -١١ (تقديرية -١٣؛ سابقة -١٤؛ سابقة R -١٣)

- توقعات إنتاج الشركات الخاصة: ١٨ (تقديرية ٦؛ سابقة ٨)

 

أعطت أحدث بيانات ثقة الأعمال في فرنسا بعض الارتياح في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي في البلاد.

 

 

