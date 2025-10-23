مؤشر FRA40 يرتفع بعد بيانات ثقة الأعمال الفرنسية المتفائلة

- قدمت أحدث بيانات ثقة الأعمال في فرنسا بعض الراحة وسط حالة عدم اليقين السياسي المستمرة في البلاد.
- قدمت أحدث بيانات ثقة الأعمال في فرنسا بعض الراحة وسط حالة عدم اليقين السياسي المستمرة في البلاد.
ثقة قطاع التصنيع في فرنسا - أكتوبر: ١٠١ (تقديرية ٩٦؛ سابقة ٩٦؛ سابقة R ٩٧)
- ثقة الأعمال: ٩٧ (تقديرية ٩٦؛ سابقة ٩٦)
- مؤشر توقعات الإنتاج: -١١ (تقديرية -١٣؛ سابقة -١٤؛ سابقة R -١٣)
- توقعات إنتاج الشركات الخاصة: ١٨ (تقديرية ٦؛ سابقة ٨)
أعطت أحدث بيانات ثقة الأعمال في فرنسا بعض الارتياح في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي في البلاد.
الملخص اليومي: انخفاض مؤشر أسعار المستهلك، وارتفاع الأسواق
بروكتر آند جامبل: بعد الأرباح
وضع "ماد ماكس" - هل تيسلا في ورطة؟
تظهر نتائج التحول في شركة إنتل