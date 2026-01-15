مؤشر ناسداك الأمريكي 100: انتعاش مدفوع بموجة جديدة من التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي 🤖 🚀

أنهت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام، متجاوزة المتوسط المتحرك الأسي لـ30 يومًا، مدفوعةً بتفاؤل متجدد بشأن الذكاء الاصطناعي بعد النتائج القياسية التي حققتها شركة TSMC العملاقة لأشباه الموصلات. كما أن انحسار التوترات الجيوسياسية يدعم الإقبال على المخاطرة، على الرغم من أن موسم إعلان الأرباح الجاري لا يزال يُبقي المستثمرين في حالة ترقب.
توقف الانخفاض الحاد الذي شهده مؤشر US100 أمس قبل مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8 لموجة البيع التي امتدت من أكتوبر إلى نوفمبر 2025. وأغلق العقد عند المتوسط المتحرك الأسي 30 (باللون الأرجواني الفاتح)، مما يمهد الطريق لارتداد قوي مع بداية التداولات الأوروبية. وتُحدّ المكاسب حاليًا بمستوى فيبوناتشي 78.6، وقد تتسارع أو تتوقف تبعًا لنتائج أرباح البنوك في وقت لاحق من هذه الجلسة.
المصدر: xStation5
ما الذي يدفع مؤشر US100 اليوم؟
- حققت شركة TSMC إنجازًا بارزًا بوصول إيراداتها إلى تريليون دولار تايواني، مع نمو قياسي في صافي الدخل بنسبة 35% في الربع الأخير من عام 2025. ولا تزال الحوسبة عالية الأداء المحرك الرئيسي لأعمالها؛ إذ تمثل الرقائق المتقدمة (7 نانومتر أو أصغر) حاليًا 77% من إيرادات رقائق السيليكون.
- وتخطط الشركة لإنفاق ما بين 52 و56 مليار دولار على النفقات الرأسمالية في عام 2026، مما يعكس ثقة قوية في استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية. وتتوقع الشركة نموًا في الإيرادات بنحو 30%، متجاوزةً بذلك تقديرات المحللين، نظرًا لاستمرار الطلب القوي على مُسرّعات الذكاء الاصطناعي من عملاء مثل Nvidia وAMD ومشغلي مراكز البيانات الكبرى. وتشمل خطط التوسع إنشاء مرافق تصنيع جديدة في الولايات المتحدة واليابان وألمانيا، بينما تواصل TSMC تطوير رقائقها المتقدمة في تايوان.
- وقد تراجعت المخاطر الجيوسياسية بشكل طفيف بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى لهجة أكثر ليونة تجاه إيران، مما يوحي بتهدئة الاحتجاجات وتقليل المخاوف من عمل عسكري أمريكي وشيك. ساهم ذلك في كبح الطلب على الملاذات الآمنة الذي دفع أسعار الذهب والنفط إلى مستويات قياسية خلال عدة جلسات. ورغم هذا التراجع، لا تزال التوترات الجيوسياسية مرتفعة، وتستمر النزاعات في الحد من الإقبال على المخاطرة في وول ستريت.
- قد يكون لأرباح البنوك الأمريكية تأثير مزدوج على قطاع التكنولوجيا. فمن شأن النتائج القوية للربع الرابع من مورغان ستانلي، وغولدمان ساكس، وبلاك روك أن تعزز الإقبال على المخاطرة في وول ستريت، لكن إعادة توازن رؤوس الأموال قد تعيد توجيه الاستثمارات نحو القطاع المالي الذي تعرض لضغوط مؤخرًا، مما قد يحد من المزيد من المكاسب في أسهم شركات التكنولوجيا مثل إنفيديا (التي ارتفعت بنسبة 0.9% قبل افتتاح السوق).
