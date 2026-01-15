مؤشر ناسداك الأمريكي 100: انتعاش مدفوع بموجة جديدة من التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي 🤖 🚀

أنهت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام، متجاوزة المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ30 يومًا، مدفوعةً بتفاؤل متجدد بشأن الذكاء الاصطناعي بعد النتائج القياسية التي حققتها شركة TSMC العملاقة لأشباه الموصلات. كما أن انحسار التوترات الجيوسياسية يدعم الإقبال على المخاطرة، على الرغم من أن موسم إعلان الأرباح الجاري لا يزال يُبقي المستثمرين في حالة ترقب.

توقف الانخفاض الحاد الذي شهده مؤشر US100 أمس قبل مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8 لموجة البيع التي امتدت من أكتوبر إلى نوفمبر 2025. وأغلق العقد عند المتوسط ​​المتحرك الأسي 30 (باللون الأرجواني الفاتح)، مما يمهد الطريق لارتداد قوي مع بداية التداولات الأوروبية. وتُحدّ المكاسب حاليًا بمستوى فيبوناتشي 78.6، وقد تتسارع أو تتوقف تبعًا لنتائج أرباح البنوك في وقت لاحق من هذه الجلسة.

المصدر: xStation5

ما الذي يدفع مؤشر US100 اليوم؟