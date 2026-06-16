مؤشر ناسداك يقترب من أعلى مستوى قياسي له 🔼 هل يتشكل نموذج القمة المزدوجة؟

أدى انخفاض أسعار النفط واحتمال إعادة فتح مضيق هرمز إلى موجة من التفاؤل في وول ستريت، مدعومة بشكل أكبر بالاكتتاب العام الأولي لشركة SpaceX وبيانات الاقتصاد الكلي القوية من الاقتصاد الأمريكي. تم محو عمليات البيع الأخيرة في الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل Oracle وBroadcom إلى حد كبير، حيث اندفع المستثمرون مرة أخرى إلى السوق، مما دفع المؤشر فوق علامة 30000 نقطة مرة أخرى. والسؤال الرئيسي الآن هو ما إذا كان المضاربون على الارتفاع لديهم ما يكفي من الزخم لاختراق مستويات قياسية جديدة.

ومن منظور التحليل الفني، لا يزال الاتجاه الصعودي سليمًا. ومع ذلك، فإن وتيرة الارتفاع خلال الجلسات القليلة الماضية تثير بعض التساؤلات. ومنذ 11 يونيو/حزيران، ارتفع المؤشر بنحو 2200 نقطة، وهي حركة تبدو قوية بشكل غير عادي بالمعايير التاريخية. وفي الوقت نفسه، يتجه كل من مؤشر القوة النسبية ومؤشر الماكد على الرسم البياني اليومي نحو الانخفاض منذ مايو، مما يخلق تباعدًا هبوطيًا مع حركة السعر.

في حين أنه من المستحيل التنبؤ بما إذا كان مؤشر US100 سيتجاوز الرقم القياسي الذي سجله في أوائل يونيو، فإن المؤشر يبعد حاليًا حوالي 300 نقطة فقط عن هذا المستوى، مما يشير إلى أن معنويات السوق قد تقترب من منطقة النشوة. قبل افتتاح السوق الأمريكية، يتم تداول العقود الآجلة على انخفاض طفيف على أساس يومي.