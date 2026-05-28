هل يطمئن بنك باركليز المستثمرين بشأن أسهم فيراري؟

تشهد أسهم فيراري (RACE.IT) انتعاشاً اليوم، حيث ارتفعت بنحو 4%، بعد انخفاضها بأكثر من 8% يوم الأربعاء، عقب إطلاق أول سيارة كهربائية بالكامل من العلامة التجارية، وهي سيارة لوس.

وصف المحلل هينينغ كوسمان من بنك باركليز عمليات البيع بأنها مبالغ فيها. وأبقى البنك على توصيته بشراء السهم مع تحديد سعر مستهدف عند 355 يورو. ووفقاً لباركليز، ستشكل لوس حوالي 3.5% من حجم المبيعات، وهي واحدة من 20 طرازاً تخطط فيراري لإطلاقها خلال الفترة 2026-2030.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الطراز، الذي صُمم بالتعاون مع شركة LoveFrom - التي أسسها جوني آيف، الرئيس التنفيذي السابق للتصميم في شركة آبل - قد تعرض لانتقادات واسعة من وسائل الإعلام لانحرافه عن التصميم الكلاسيكي للعلامة التجارية. فيراري لوتشي سيارة كهربائية بأربعة أبواب وخمسة مقاعد، بقوة تزيد عن 1000 حصان، قادرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 2.5 ثانية، بسعر يبدأ من 550 ألف يورو. من المقرر بدء تسليم أولى السيارات في الربع الأخير من عام 2026.

وقد نفى بينيديتو فينيا، الرئيس التنفيذي لشركة فيراري، الادعاءات المتعلقة بتصميم السيارة.

