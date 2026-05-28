تراجعت أسهم شركة فوترونيكس بنسبة 30% وسط تقرير أرباح ضعيف للربع الأول 📉

أعلنت شركة فوترونيكس (PLAB.US)، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع أقنعة الطباعة الضوئية لصناعة أشباه الموصلات، عن أرباحٍ خيبت آمال وول ستريت بشدة، ما أدى إلى انخفاض حاد في سعر سهمها. لم تكتفِ الشركة بتجاوز توقعات الإيرادات والأرباح، بل أصدرت أيضًا توقعاتٍ أضعف من المتوقع للربع القادم. ونتيجةً لذلك، انخفضت أسهمها بنسبة تتراوح بين 26 و29% مباشرةً بعد صدور التقرير، على الرغم من أنها لا تزال مرتفعة بنحو 67% منذ بداية العام قبل الإعلان عن الأرباح، وأكثر من 200% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

بالنسبة للسوق، كان هذا بمثابة تذكيرٍ واضح بأن حتى الشركات التي تستفيد بشكل غير مباشر من طفرة الذكاء الاصطناعي ليست بمنأى عن مشاكل صناعة أشباه الموصلات التقليدية، مثل تأخير إطلاق التصاميم، وضعف الطلب في بعض الأسواق النهائية، أو ارتفاع ضغوط التكاليف. وقد صرّحت الشركة صراحةً بأن التوترات الجيوسياسية، ولا سيما الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، أثرت سلبًا على بيئة أعمالها وعلى وضوح الطلب.

أهم الحقائق

سجلت شركة فوترونيكس إيرادات أقل بنحو 6.7 مليون دولار من توقعات المحللين، مع ثبات المبيعات تقريبًا على أساس سنوي.

تواصل الشركة تنفيذ مشاريع توسع استراتيجية في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بهدف دعم النمو المستقبلي.

انخفضت إيرادات قطاع الدوائر المتكاملة المتطورة بنسبة 5%، مما خيب آمال المستثمرين الذين توقعوا مساهمة أقوى من الطلب المتعلق بالذكاء الاصطناعي على المدى القريب، بينما نما قطاع شاشات العرض المسطحة بنسبة 13%.

تأثرت النتائج سلبًا بظروف السوق الصعبة، بما في ذلك ارتفاع معدلات استخدام مصانع أشباه الموصلات وقيود إمدادات الذاكرة. بلغ إجمالي الإيرادات 210 ملايين دولار، وهو رقم ثابت على أساس سنوي.

بلغ ربح السهم المخفف وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا 0.54 دولار، وهو أعلى بقليل من تقديرات المحللين. وبلغ ربح السهم غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا 0.42 دولار، متأثرًا جزئيًا بتقلبات أسعار الصرف.

بلغ هامش الربح الإجمالي 31%، مما يعكس استمرار الرافعة التشغيلية، بينما بلغ هامش الربح التشغيلي 20%.

تبلغ قيمة شركة فوترونيكس حاليًا حوالي 18.5 ضعف الأرباح السابقة (نسبة السعر إلى الأرباح) وحوالي 15 ضعف أرباح الـ 12 شهرًا القادمة.

فوترونيكس - ركنٌ خفيٌّ في صناعة أشباه الموصلات؟

تعمل فوترونيكس في أحد أهم القطاعات الاستراتيجية ضمن سلسلة توريد أشباه الموصلات. تُصنّع الشركة أقنعة ضوئية، وهي قوالب بالغة الدقة تُستخدم في عملية الطباعة الحجرية لنقل أنماط الدوائر إلى رقائق السيليكون. وبدون هذه الأقنعة، يصبح إنتاج الرقائق الحديثة شبه مستحيل.

يختلف نموذج أعمال فوترونيكس عن شركات تصنيع الرقائق التقليدية. فهي لا تُصمّم المعالجات ولا تُصنّع الرقائق، بل تُزوّد ​​الأدوات الأساسية التي تستخدمها مصانع أشباه الموصلات، ومصنّعو الذاكرة، وشركات تصميم أشباه الموصلات. عمليًا، هذا يعني أن فوترونيكس تعتمد اعتمادًا كبيرًا على نشاط صناعة أشباه الموصلات بشكل عام، وعلى عدد تصاميم الرقائق الجديدة التي تدخل حيز الإنتاج.

لهذا السبب تحديدًا، تُعتبر الشركة مؤشرًا بالغ الحساسية لدورة أشباه الموصلات الأوسع. فعندما تُقلّص شركات أشباه الموصلات مشاريعها الجديدة أو تُؤجّل إطلاق الجيل التالي من الرقائق، تشعر فوترونيكس عادةً بالتأثير سريعًا.

تحقق شركة فوترونيكس أفضل أداء لها عندما ينتقل عملاؤها إلى تقنيات تصنيع جديدة وينفذون أعدادًا كبيرة من عمليات "التصنيع التجريبي"، وهي أولى مراحل الإنتاج لتصاميم الرقائق الجديدة. كل جيل جديد من وحدات معالجة الرسومات (GPUs) أو ذاكرة HBM أو مسرعات الذكاء الاصطناعي المتقدمة يخلق طلبًا متزايدًا على أقنعة ضوئية أكثر تعقيدًا وذات هوامش ربح أعلى.

تظهر المشكلة عندما تواجه مصانع الرقائق قيودًا على طاقتها الإنتاجية أو عندما يؤجل العملاء إطلاق الرقائق الجديدة. حتى مع وجود طلب قوي جدًا على الذكاء الاصطناعي، قد تشهد فوترونيكس تباطؤًا في الطلبات على المدى القصير بشكل فوري تقريبًا.

أظهرت النتائج أولى بوادر التباطؤ.

في الربع الثاني من سنتها المالية، حققت فوترونيكس إيرادات بلغت 209.9 مليون دولار أمريكي مقارنةً بـ 211 ​​مليون دولار أمريكي في العام السابق. كان انخفاض المبيعات طفيفًا، لكن النتائج جاءت أقل بكثير من توقعات المحللين التي تراوحت بين 216 و216.7 مليون دولار أمريكي.

كانت الربحية مخيبة للآمال بشكل أكبر. بلغ ربح السهم المعدل 0.42 دولار أمريكي مقابل توقعات بلغت حوالي 0.53 دولار أمريكي. مع ذلك، لاحظ المستثمرون مفارقة مثيرة للاهتمام، فبالرغم من ردة فعل سوق الأسهم الحادة، ارتفع صافي دخل الشركة بشكل ملحوظ على أساس سنوي. وبلغ صافي الدخل وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا 31.4 مليون دولار أمريكي مقابل 8.9 مليون دولار أمريكي فقط في العام السابق، بينما ارتفع ربح السهم المخفف من 0.15 دولار أمريكي إلى 0.54 دولار أمريكي، متجاوزًا بذلك توقعات السوق بشكل طفيف.

ومع ذلك، كشف التقرير عن تراجع واضح في مزيج أعمال الشركة. فقد انخفضت الإيرادات من قطاع الدوائر المتكاملة المتطورة، والذي يشمل أقنعة أشباه الموصلات الضوئية الأكثر تقدمًا لدى الشركة، بنسبة 5%. في المقابل، نما قطاع شاشات العرض المسطحة بنسبة 13%، مما عوض جزئيًا ضعف أعمال أشباه الموصلات الأساسية.

يُعد هذا مؤشرًا هامًا للمستثمرين لأن أقنعة الدوائر المتكاملة المتقدمة تُحقق أعلى هوامش ربح، وهي الأكثر ارتباطًا بشكل مباشر بطفرة الذكاء الاصطناعي وتصنيع أشباه الموصلات المتطورة.

ورغم الضغط على الإيرادات، حافظت الشركة على ربحية جيدة نسبيًا. بلغ هامش الربح الإجمالي 31%، بينما بقي هامش الربح التشغيلي عند حوالي 20%، مما يدل على استمرار استفادة شركة فوترونيكس من الرافعة التشغيلية والحواجز التكنولوجية العالية أمام دخول السوق.

يشير هذا إلى أن المشكلة الرئيسية لم تكن انهيارًا في أعمال الشركة نفسها، بل ارتفاع توقعات المستثمرين بشكل كبير عقب الارتفاع السابق في سوق أشباه الموصلات المدفوع بالذكاء الاصطناعي.

كانت التوقعات أكثر إثارة للقلق. تتوقع الشركة أن تتراوح إيرادات الربع القادم بين 207 ملايين و215 مليون دولار، بمتوسط ​​حوالي 211 مليون دولار، بينما كانت توقعات وول ستريت حوالي 218.9 مليون دولار. كما جاءت توقعات الأرباح أقل بكثير من التوقعات، حيث توقعت فوترونيكس أن يتراوح ربح السهم بين 0.39 و0.45 دولار مقابل توقعات المحللين التي تقارب 0.54 دولار.

كان رد فعل السوق سلبيًا بشكل خاص على تصريحات الإدارة بشأن تأخير مشاريع الرقائق الجديدة. صرّح الرئيس التنفيذي بيتر كيرلين والمدير المالي إريك ريفيرا بأن بعض عمليات إطلاق الرقائق قد تأجلت بسبب ارتفاع معدل استخدام المصانع بشكل كبير، ونقص إمدادات الذاكرة، وتزايد ضغوط تكاليف الشركات المصنعة للمعدات الأصلية، والتوترات الجيوسياسية.

وأكد ريفيرا أيضًا أن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران خلال الربع الأخير من العام قد قلل من وضوح الطلب وزاد من حالة عدم اليقين لدى العملاء. كما أقرت الإدارة بأن الشركة شهدت، بعد رأس السنة الصينية، تباطؤًا مطولًا غير معتاد، مما أدى إلى تعطيل الانتعاش الموسمي المعتاد في الطلبات.

يُعد هذا مؤشرًا بالغ الأهمية لقطاع أشباه الموصلات بشكل عام. وتحتل شركة فوتونيكس مكانة متقدمة في سلسلة الإنتاج، مما يعني أن التأخيرات في مشاريع الرقائق الجديدة غالبًا ما تظهر هنا قبل ظهورها في تقارير أرباح أكبر مصنعي أشباه الموصلات.

لا يزال الذكاء الاصطناعي يُسهم في تحسين الوضع، لكنه لا يحل مشكلة المخزون.

لعلّ أبرز ما جاء في التقرير هو أن وضع الشركة لا يبدو كارثيًا في جوهره. فقد ارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة تقارب 45% على أساس سنوي، بينما تجاوز هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 40%. وتواصل شركة فوترونيكس الاستفادة من النمو طويل الأجل في الطلب على الرقائق المتقدمة، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وتطبيقات الذاكرة عالية الأداء.

تكمن المشكلة في أن طفرة الذكاء الاصطناعي لا تُترجم بالتساوي في سوق أشباه الموصلات بأكمله. إذ تتركز الفوائد الأكبر حاليًا بشكل رئيسي لدى مُصنّعي وحدات معالجة الرسومات، وموردي ذاكرة HBM، وأكثر مصانع الرقائق تطورًا. ولا تزال شركات مثل فوترونيكس تعتمد بشكل كبير على وتيرة إطلاق تصاميم الرقائق الجديدة من قِبل عملائها.

عمليًا، هذا يعني أنه حتى مع استمرار الإنفاق القوي على الذكاء الاصطناعي، قد تشهد بعض قطاعات سوق أشباه الموصلات فترات تباطؤ مؤقتة.

كان من أبرز المؤشرات التحذيرية ارتفاع متوسط ​​فترة بقاء المخزون إلى 43 يومًا مقارنةً بـ 39 يومًا في الربع السابق. ففي صناعة أشباه الموصلات، غالبًا ما تُعدّ زيادة مستويات المخزون من أولى علامات ضعف الطلب أو تباطؤ نشاط الطلبات.

بالنسبة لشركة فوترونيكس، لا يُشير هذا بالضرورة إلى وجود مشكلة هيكلية كبيرة حتى الآن، لكن المستثمرين يراقبون عن كثب أي مؤشرات على تدهور دورة أشباه الموصلات، لا سيما بعد الارتفاع القوي الذي شهده القطاع مدفوعًا بالذكاء الاصطناعي.

تواصل الشركة استثماراتها بقوة رغم الضغوط قصيرة الأجل. فرغم النتائج الأضعف، تواصل فوترونيكس استثماراتها بقوة في تطوير تقنيات أقنعة الطباعة الضوئية المتقدمة. وتعمل الشركة على توسيع طاقتها الإنتاجية في كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية سعيًا منها لتعزيز مكانتها في قطاع المنتجات الراقية، حيث لا تزال الحواجز التقنية أمام دخول السوق مرتفعة للغاية.

يُعدّ هذا جزءًا أساسيًا من استراتيجية الشركة طويلة الأجل. فقد بات تصنيع أقنعة الطباعة الضوئية المتقدمة لعمليات الطباعة الحجرية الحديثة أكثر تعقيدًا وكثافةً في رأس المال، مما يحدّ من المنافسة. بمرور الوقت، قد يُمكّن هذا شركة فوترونيكس من الحفاظ على هوامش ربح قوية والاستفادة من النمو المتواصل في الطلب على أشباه الموصلات المتقدمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ومن العوامل المهمة الأخرى قوة الميزانية العمومية للشركة. تعمل فوترونيكس حاليًا بدون أي ديون صافية، وتحتفظ بسيولة نقدية تفوق ديونها، مما يمنحها مرونة مالية كبيرة لمواصلة الاستثمار حتى خلال فترات ضعف السوق المؤقت.

ومع ذلك، يساور المستثمرين قلق من أن تشهد الفصول القليلة القادمة تباطؤًا إضافيًا في الطلبات قبل أن تبدأ الاستثمارات الجديدة بالمساهمة بشكل ملموس في نمو الإيرادات.

يُبرز رد فعل السوق مدى ارتفاع التوقعات.

ويعكس الانخفاض الذي يقارب 30% في سعر السهم بشكل أساسي مدى ارتفاع توقعات المستثمرين لقطاع أشباه الموصلات بأكمله. خلال الفصول الأخيرة، تجاهل السوق إلى حد كبير معظم مؤشرات دورية الصناعة، مُفترضًا أن طفرة الذكاء الاصطناعي ستدفع نموًا متواصلًا في جميع شركات التكنولوجيا تقريبًا.

وقد ذكّرت فوترونيكس المستثمرين بأن صناعة أشباه الموصلات لا تزال من أكثر الصناعات دورية في العالم. فحتى الشركات التي تتمتع بمواقع استراتيجية مهمة في سلسلة التوريد قد تواجه تقلبات حادة في الطلب، وتأخيرات في المشاريع، وضغوطًا على هوامش الربح. السؤال الأهم الآن هو ما إذا كانت التحديات الحالية التي تواجهها الشركة تمثل مجرد اضطراب مؤقت ناتج عن اختناقات إنتاجية قصيرة الأجل وتوترات جيوسياسية، أم أنها بداية مرحلة تباطؤ أوسع في سوق أشباه الموصلات في أعقاب الارتفاع القياسي الذي حفزه الذكاء الاصطناعي.

المصدر: xStation5