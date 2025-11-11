مؤشر US100: توقف مؤقت بالقرب من مقاومة حاسمة

شهد مؤشر US100 (ناسداك 100) ارتدادًا جزئيًا بعد التراجع الحاد الذي شهده منذ نهاية أكتوبر، إلا أن الزخم الحالي يبدو أنه يتباطأ بالقرب من مناطق مقاومة رئيسية. يتداول المؤشر حاليًا حول مستوى 25,700، أسفل المتوسط المتحرك الأساسي لـ 200 ساعة عند 25,620 تقريبًا، مما يشير إلى أن الاتجاه متوسط المدى لا يزال هشًا.

من الناحية الفنية، يواجه المؤشر منطقة مقاومة قوية بين 25,796 و25,976، وهي تتطابق مع مستويات امتداد فيبوناتشي 161.8% و261.8% للحركة التصحيحية الأخيرة. فشل السعر في تجاوز هذه المنطقة قد يدفع إلى موجة بيع جديدة، مع وجود دعم فوري عند 25,090، يليه دعم أعمق حول 24,733 ثم 24,077. يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) قراءة قرب 51، ما يعكس حالة حياد في الزخم وربما استعداد السوق لفترة من التماسك قبل التحرك التالي.

في حال تمكن المؤشر من البقاء فوق منطقة الدعم 25,000 – 25,100، قد يستعيد المشترون السيطرة ويدفعوا الأسعار نحو المستوى النفسي 26,000. أما الكسر دون 24,700، فقد يفتح الباب لتصحيح أعمق نحو 24,000 أو حتى 23,850.

أما من الجانب الأساسي، فلا تزال نبرة السوق حذرة. أظهرت بيانات مؤشر تفاؤل الأعمال الصغيرة (NFIB) تراجعًا طفيفًا في الثقة، نتيجة استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الاقتراض. كما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية وتصريحات الاحتياطي الفيدرالي القادمة، بحثًا عن إشارات حول مسار السياسة النقدية.