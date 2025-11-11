مؤشر US100 يخسر 0.5%🚩

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) بنحو 0.5%، قبل حوالي 30 دقيقة من بدء جلسة التداول الأمريكية. وقد ضعفت معنويات المستثمرين قليلاً، على الرغم من التقدم المحرز في إعادة فتح الحكومة الأمريكية. ويبدو أن العامل الرئيسي وراء هذا الانخفاض هو رد فعل السوق السلبي على تقرير أرباح شركة CoreWeave (CRWV.US) - حيث تُعد الشركة أحد الموردين الرئيسيين للبنية التحتية لوحدات معالجة الرسومات (GPU) لمراكز البيانات التي تستخدمها شركات التكنولوجيا العملاقة الكبرى، بما في ذلك Nvidia.

أجرت CoreWeave ، التي كانت في السابق شركة تعدين رئيسية لعملة Ethereum ، تغييراً كاملاً في نموذج أعمالها للاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي. وتستأجر الشركة الآن معالجات الرسومات وتتعاون مع لاعبين رئيسيين مثل Meta Platforms و OpenAI .

جاءت أحدث بيانات مؤشر NFIB من الولايات المتحدة أقل قليلاً من التوقعات. وتراجعت معنويات الشركات الأمريكية الصغيرة - التي تمثل ما يقرب من نصف القوى العاملة في الولايات المتحدة - في أكتوبر. بلغ مؤشر تفاؤل الأعمال الأمريكي الصادر عن الاتحاد الوطني لرجال الأعمال (NFIB) 98.20 نقطة، مقارنةً بتوقعات 98.3 وقراءة سابقة بلغت 98.80. ومع ذلك، لا يزال حجم المفاجأة السلبية طفيفًا نسبيًا.

في الأسابيع المقبلة، ستُراقب عن كثب بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية المتأخرة. إذا جاءت الإصدارات ضعيفة بشكل خاص، فقد يُبالغ المستثمرون في رد فعلهم تجاه مخاوف الركود. من ناحية أخرى، لا تزال الصورة العامة لموسم الأرباح الأمريكي قوية، ولا يزال بإمكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي اختيار خفض أسعار الفائدة في ديسمبر. إذا تم الانتهاء من عملية إعادة فتح الحكومة الأمريكية في الأيام المقبلة، يظل من الممكن حدوث انتعاش متجدد في وول ستريت.

CoreWeave تحت الضغط - انخفاض السهم بنسبة 8%

تنخفض أسهم CoreWeave في تداولات ما قبل السوق بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للإيرادات السنوية بسبب التأخير في إطلاق مركز بيانات رئيسي، على الرغم من الطلب القوي على خدمات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها.

تواجه الشركة صعوبات في ظل ارتفاع تكاليف البنية التحتية، وارتفاع أسعار وحدات معالجة الرسومات ( GPU )، وتزايد المنافسة على قوة الحوسبة، وكلها عوامل تُثقل كاهل الربحية. وفقًا للشركة، نشأت المشكلات من التعاون مع أحد شركائها الرئيسيين في مراكز البيانات؛ ومع ذلك، وافق العميل على تمديد العقد، مع الحفاظ على قيمته الإجمالية دون تغيير.

وأشار محللو باركليز إلى أن النتائج كشفت عن مخاطر تشغيلية في قطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مذكرين المستثمرين بأن بناء مراكز بيانات واسعة النطاق يمثل تحديًا هندسيًا معقدًا للغاية.

ومنذ طرحها الأولي العام في مارس 2025، ارتفع سهم CoreWeave بأكثر من 150%، ولكن في الربع الثالث، انخفض هامش التشغيل من 21% إلى 16%. وبلغت الإيرادات 1.36 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 1.29 مليار دولار، على الرغم من أن ضعف الربحية قد يصبح مشكلة بمجرد أن يبدأ الطلب على الذكاء الاصطناعي في التباطؤ.

وتشمل عوامل الخطر الإضافية قصر دورة حياة رقائق وحدة معالجة الرسومات، والتقلبات الدورية للصناعة، وإمكانية خفض قيمة أصول وحدة معالجة الرسومات. وعلى الرغم من تداول السهم بأقل من أعلى مستوياته بنحو 30%، لا تزال القيمة السوقية لشركة CoreWeave تبلغ حوالي 52 مليار دولار. لقد أدى التقرير المخيب للآمال إلى إضعاف المعنويات في قطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الأوسع، حيث أظهر المستثمرون اقتناعًا أقل باستدامة نموه السريع.

المصدر: xStation5

التحليل الفني لمؤشر US100

الإطار الزمني للساعة: تراجع المؤشر بعد وصوله إلى منطقة 25,700 نقطة. يحوم العقد الآن حول المتوسط ​​المتحرك الأساسي 50، والذي يُمثل مستوى دعم رئيسيًا خلال اليوم. ولا تزال منطقة 25,700 نقطة تُمثل مستوى مقاومة قويًا من منظور حركة السعر.

الإطار الزمني اليومي: حافظ المؤشر على مستوى دعم قصير الأجل قرب 25,200 نقطة (EMA50، الخط البرتقالي). ويظل مؤشر القوة النسبية محايدًا، عند حوالي 53 نقطة.

المصدر: xStation5