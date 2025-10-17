مؤشر US100 يحاول التعافي 🗽البيع يؤثر على أسهم اليورانيوم

سجلت المؤشرات الأمريكية مكاسب طفيفة يوم الجمعة، مع انتعاش أسهم البنوك الإقليمية تدريجيًا بعد خسائرها الأخيرة. وارتفع مؤشر US100 بنسبة 0.1%، مستقرًا فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي لخمسين يومًا (الخط البرتقالي).

المصدر: xStation5

قد يكون لمبادرة ترامب للتلقيح الصناعي تأثير "دقيق" على أسهم شركة بروجيني، حيث انخفض السهم بنسبة 13٪. أعلنت إدارة ترامب يوم الخميس عن مبادرة تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى إجراءات التلقيح الصناعي (IVF). حتى الآن، كان استخدامها محدودًا بسبب ارتفاع التكاليف وحقيقة أنها لا تغطيها التأمين الصحي دائمًا.

استجابةً للأخبار، شهدت شركة بروجيني - وهي شركة متخصصة في مزايا الرعاية الصحية المتعلقة بالخصوبة - انخفاض أسهمها بنسبة 13٪ صباح يوم الجمعة، حيث قام المستثمرون بتقييم العواقب المحتملة للإعلان.

ووفقًا لبنك أوف أمريكا، فإن إجراءات الرئيس قد تكون إيجابية لشركة بروجيني، ولكن "قد يكون التأثير الفعلي أكثر دقة". وأشار لوتز إلى أن اقتراح الحكومة لا يزال يفتقر إلى التفاصيل، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت التخفيضات المحتملة في التكاليف ستترجم إلى زيادة في حجم الإجراءات وزيادة الطلب على التغطية التأمينية.

أضاف لوتز أن شركة بروجيني، باعتبارها شركة رائدة في السوق ذات نطاق جغرافي واسع، تبدو في وضع جيد للاستفادة من أي زيادة في إمكانية الوصول والطلب على إجراءات التلقيح الصناعي، وحافظ على تصنيف الشراء للسهم.

المصدر: xStation5

انخفضت أسهم شركة يورانيوم إنرجي (UEC.US) بأكثر من 10%، مع تعرّض قطاع اليورانيوم الأوسع لضغوط أيضًا - بدءًا من شركة التعدين الكازاخستانية كازاتومبروم (KAP.UK) ووصولًا إلى شركة كاميكو الكندية (CCJ.US) - مما يشير إلى أن سبب الانخفاضات يتجاوز السوق الأمريكية. بالإضافة إلى جني الأرباح عقب ارتفاع الأسعار القياسي، قد يكون البيع مرتبطًا أيضًا بتجدد الاتصالات بين ترامب وبوتين، مما قد يعني غياب العقوبات الصارمة على اليورانيوم الروسي ومعالجته. وهذا بدوره قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار الفورية.

المصدر: xStation5