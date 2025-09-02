مؤشر US100 يخسر 1.1% قبل افتتاح وول ستريت 📉

انخفض عقد العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 الأمريكي (US100) بأكثر من 1% اليوم، متراجعًا نحو مستوى 23,200 نقطة. ويشهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا بوتيرة غير مسبوقة منذ يوليو، بينما ينتظر السوق صدور تقرير ISM التصنيعي لشهر أغسطس الساعة 2 مساءً بتوقيت غرينتش. ويسيطر ضغط البيع على العقد، حيث ساهم سهم "Mag7" بشكل رئيسي في الانخفاضات، حيث ظهر جني الأرباح جليًا بعد أرباح قوية لجميع الشركات الكبرى وتقرير "متباين" نوعًا ما من Nvidia.

بالنظر إلى الرسم البياني، يبدو أن نموذج الرأس والكتفين (H&S) يتشكل، مع وجود دعم رئيسي حول نطاق 23,000-23,200 نقطة (خط العنق). موسميًا، يُعد شهر سبتمبر من أضعف الشهور لمؤشرات الأسهم، وبعد ارتفاع صيفي قوي جدًا، يدخل المستثمرون "فترة الخريف" بحذر. إن الانخفاض دون مستوى 23,000 نقطة قد يفتح الطريق أمام حركة هبوطية كبيرة أخرى، في حين أن التحرك فوق مستوى 23,600 نقطة قد ينفي النموذج الهبوطي.

المصدر: xStation5