اقرأ أكثر

مؤشر US100 يخسر 1.1% قبل افتتاح وول ستريت 📉

٤:٠٠ م ٢ سبتمبر ٢٠٢٥

انخفض عقد العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 الأمريكي (US100) بأكثر من 1% اليوم، متراجعًا نحو مستوى 23,200 نقطة. ويشهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا بوتيرة غير مسبوقة منذ يوليو، بينما ينتظر السوق صدور تقرير ISM التصنيعي لشهر أغسطس الساعة 2 مساءً بتوقيت غرينتش. ويسيطر ضغط البيع على العقد، حيث ساهم سهم "Mag7" بشكل رئيسي في الانخفاضات، حيث ظهر جني الأرباح جليًا بعد أرباح قوية لجميع الشركات الكبرى وتقرير "متباين" نوعًا ما من Nvidia.

بالنظر إلى الرسم البياني، يبدو أن نموذج الرأس والكتفين (H&S) يتشكل، مع وجود دعم رئيسي حول نطاق 23,000-23,200 نقطة (خط العنق). موسميًا، يُعد شهر سبتمبر من أضعف الشهور لمؤشرات الأسهم، وبعد ارتفاع صيفي قوي جدًا، يدخل المستثمرون "فترة الخريف" بحذر. إن الانخفاض دون مستوى 23,000 نقطة قد يفتح الطريق أمام حركة هبوطية كبيرة أخرى، في حين أن التحرك فوق مستوى 23,600 نقطة قد ينفي النموذج الهبوطي.

إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي

إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال
 

المصدر: xStation5

share
back

أخبار الأسواق

12.09.2025
٩:٥٦ م

ملخص يومي: مشاعر متباينة في وول ستريت قبل قرارات الاحتياطي الفيدرالي الحاسمة 💡

تشهد وول ستريت انقسامًا حادًا في المعنويات. فمن ناحية، يرتفع مؤشر US100 بنسبة 0.4%، بينما يرتفع مؤشر US500 بنسبة 0.05%، بينما يشهد مؤشرا US2000 وUS30...

 ٨:٠٧ م

عاجل: انخفاض أسهم شركتي فايزر وموديرنا بعد تقارير في صحيفة واشنطن بوست 🚨

وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، تُخطط إدارة ترامب لربط لقاحات كوفيد-19 بوفاة 25 طفلًا، مما أثار قلقًا في الأوساط العلمية وأدى إلى انخفاض حاد في أسعار أسهم شركتي...

 ٦:٢٨ م

افتتاح الأسواق الأمريكية: تباطؤ السوق بعد أسبوع مزدحم

يسود وول ستريت اليوم جو من الترقب وقليل من القلق. أغلقت المؤشرات الرئيسية يوم الخميس عند مستويات قياسية جديدة، لكنها بدأت اليوم تتخلى عن بعض مكاسبها. لا...
المزيد من الأخبار

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات