مؤشر US100 يخسر 2% 📉

تشهد أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية جلسة تداول ضعيفة للغاية اليوم، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) إلى حوالي 25,370 نقطة، بانخفاض يقارب 2% خلال اليوم. ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تسارع عمليات البيع في قطاع التكنولوجيا، حيث تراجعت أسهم شركتي إنفيديا ومايكروسوفت بأكثر من 3%. ومع ذلك، لا تقتصر الخسائر اليوم على أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى فحسب، بل تشهد أسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات بشكل عام عمليات بيع منهجية، حيث يُحتمل أن تكون المؤسسات قد حققت أرباحًا أو خرجت من صفقات كبيرة. وقد تعزز هذا التراجع بعد ورود أنباء عن إسقاط طائرة إيرانية مسيرة من طراز شاهد بواسطة مقاتلة من طراز إف-35 بالقرب من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن. كما أن احتمالية ارتفاع أسعار النفط قد تُضعف آمال السوق في خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا العام.

المصدر: xStation5

انخفضت أسهم شركة برودكوم بأكثر من 6%، في حين تكبدت شركات برمجيات كبرى خسائر فادحة، من بينها إنتويت، وسيرفس ناو، وسيلزفورس، ونيتاب. وقد امتدت هذه الانخفاضات الحادة في قطاع تكنولوجيا المعلومات لتشمل في نهاية المطاف موردي أشباه الموصلات والذاكرة، حيث تراجعت أسهم شركة مايكرون بنحو 5%. كما انخفضت أسهم شركتي إيلي ليلي ونوفو نورديسك بأكثر من 4%. في المقابل، حافظت أسهم الشركات المرتبطة بالمعادن النفيسة والنفط والغاز، بالإضافة إلى البنوك وقطاع الدفاع، على أدائها بشكل أفضل بكثير.

المصدر: xStation5