📉 مؤشر US100 يخسر 2%

يسود ضعف معنويات المستثمرين في سوق الأسهم الأمريكية اليوم، ويعود السبب الرئيسي وراء عمليات البيع المكثفة إلى تقرير أرباح شركة إنفيديا القوي للغاية، والذي أعقبه انخفاض عقود ناسداك 100 الآجلة بأكثر من 2%. لم تكن النتائج القوية كافية لتحفيز موجة شراء واسعة، ويشهد قطاع أشباه الموصلات انخفاضات اليوم. وباستثناء إنفيديا، تتراجع أسعار جميع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى تقريبًا، باستثناء مايكروسوفت وميتا بلاتفورمز.

يتضح أن حتى تحسن المعنويات في قطاعي البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات لا يكفي لتحفيز انتعاش السوق في مواجهة ضغوط البيع في وول ستريت، حيث تتراجع أسهم شركات برودكوم، وتايوان سيميكوندكتور، وإيه إس إم إل، وأبلايد ماتيريالز، ولام ريسيرش. في المقابل، تشهد أسهم شركات مثل سيلزفورس، وإنتويت، وأكسنتشر، وكراود سترايك، وسيرفيس ناو، التي شهدت عمليات بيع مكثفة مؤخرًا، ارتفاعًا.

ارتفع عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة ارتفاعًا طفيفًا الأسبوع الماضي، ولكنه لا يزال ضمن نطاقه التاريخي، مما يشير إلى أن أصحاب العمل ما زالوا يترددون في تسريح أعداد كبيرة من العمال رغم تباطؤ وتيرة التوظيف. وبلغ إجمالي الطلبات الأولية المعدلة موسميًا 212 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 21 فبراير. ويمثل هذا زيادة قدرها 4 آلاف طلب عن القراءة المعدلة تصاعديًا للأسبوع السابق، ولكنه لا يزال أقل من متوسط ​​توقعات مؤشر داو جونز البالغ 215 ألف طلب. وعلى أساس المتوسط ​​المتحرك لأربعة أسابيع، زادت الطلبات بمقدار 750 طلبًا فقط لتصل إلى 220,250 طلبًا. أما طلبات الإعانة المستمرة (التي يتم الإبلاغ عنها بفارق أسبوع واحد) فقد انخفضت بمقدار 31 ألف طلب لتصل إلى 1.833 مليون طلب. وتشير هذه البيانات إلى احتمال استمرار فترة التوقف في سياسة التيسير النقدي التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي، مما يزيد من الضغط على معنويات السوق.

مؤشر US100 (H1)

يتراجع المؤشر اليوم إلى ما دون المتوسطين المتحركين الأساسيين لـ 200 و50 فترة، متراجعًا إلى ما دون المستوى النفسي البالغ 25 ألف نقطة.

المصدر: xStation5