انخفض مؤشر US100 بنسبة 1% وسط ضعف أداء شركة Nvidia 📉 وتراجع سهم Heico بنسبة 13%

بلغ إجمالي طلبات إعانة البطالة الأولية المعدلة موسمياً 212 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 21 فبراير، بزيادة قدرها 4 آلاف طلب عن قراءة الأسبوع السابق المعدلة بالزيادة، لكنها أقل من متوسط ​​توقعات داو جونز البالغ 215 ألف طلب. ارتفع المتوسط ​​المتحرك لأربعة أسابيع بمقدار 750 طلباً فقط ليصل إلى 220,250 طلباً. انخفضت طلبات إعانة البطالة المستمرة، التي تُعلن متأخرةً بأسبوع، بمقدار 31 ألف طلب لتصل إلى 1.833 مليون طلب. وتشير هذه البيانات إلى احتمال استمرار فترة التوقف عن تخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي. ويؤثر انخفاض أسهم شركة إنفيديا بأكثر من 3% سلبًا على معنويات السوق بشكل عام، بينما انخفض سهم شركة هايكو (HEI.US) المتخصصة في صناعة الطيران والدفاع بنسبة تقارب 13%.

تراجعت معنويات المستثمرين في وول ستريت اليوم، حيث انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.7%، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%، على الرغم من الأداء القياسي لشركة إنفيديا في الربع الأخير الذي صدر أمس، وتوقعاتها المستقبلية المتفائلة للغاية. في المقابل، حقق مؤشرا داو جونز الصناعي وراسل 2000 أداءً أفضل قليلاً، حيث يتداولان ضمن نطاق 0.15% إلى 0.3%. ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، لكنها لا تزال ضمن أدنى مستوياتها تاريخياً، مما يشير إلى أن أصحاب العمل ما زالوا يمتنعون عن تسريح أعداد كبيرة من العمال رغم تباطؤ وتيرة التوظيف.

تفقد أسهم شركة Nvidia زخمها على الرغم من التقرير الفصلي القوي والتوقعات القوية للربع الحالي، حيث انخفضت إلى أقل من 190 دولارًا للسهم الواحد.

المصدر: xStation5

المصدر: xStation5

هل تواجه شركة هايكو مشاكل؟

انخفضت أسهم شركة هايكو (HEI.US)، المتخصصة في صناعة الطيران والدفاع، بأكثر من 12% عقب إعلان أرباحها، على الرغم من تحقيقها أرباحًا قياسية في الربع الأول من العام، وحفاظها على نمو إيراداتها بنسبة تتجاوز 10%. وهذا مثال كلاسيكي على مقولة "اشترِ على الإشاعة، وبع عند التحقق": ربما توقع المستثمرون هوامش ربح أقوى، مع تحول التركيز إلى مزيج المنتجات في قطاع التقنيات الإلكترونية، وزيادة الرافعة المالية بعد عملية استحواذ حديثة.

هايكو شركة عائلية مقرها فلوريدا، أمضت عقودًا في الاستحواذ على شركات متخصصة ومربحة في مجال الإلكترونيات ومعدات الطائرات (أنظمة السلامة، ومكونات قمرة القيادة، وغيرها). وهي الآن من أكبر مزودي قطع الغيار وخدمات الصيانة لشركات الطيران التجارية، وتتوسع أيضًا في عقود الدفاع والفضاء. وبفضل سلاسل التوريد الآمنة ودورها المحوري في التصنيع المحلي، تبدو الشركة في وضع جيد للاستفادة من الطلب الصناعي المستمر ومكانتها التنافسية القوية.

كانت النتائج الرئيسية قوية. ارتفعت الإيرادات بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 1.18 مليار دولار، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع التوقعات، بينما بلغ ربح السهم المخفف 1.35 دولار مقابل 1.29 دولار متوقعة، أي بزيادة قدرها 13% تقريبًا عن العام السابق. وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14% لتصل إلى 312 مليون دولار، وبلغ الدخل التشغيلي 259.9 مليون دولار. وانخفض التدفق النقدي التشغيلي إلى 178.6 مليون دولار، ويعزى ذلك جزئيًا إلى توزيعات الأرباح المتعلقة بالتعويضات.

لا تزال مجموعة دعم الطيران (FSG)، المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بدورة الطيران المدني وتزايد أنشطة الصيانة، المحرك الرئيسي للنمو. وقد حقق هذا القطاع نموًا قويًا في الإيرادات وتحسنًا في الربحية. في المقابل، نمت مبيعات مجموعة التقنيات الإلكترونية (ETG) لكنها شهدت ضغوطًا على هوامش الربح بسبب مزيج منتجات أقل ملاءمة، بما في ذلك ضعف المبيعات المتعلقة بالفضاء وتراجع مبيعات المنتجات الدفاعية. ومن المرجح أن يكون هذا الانخفاض في هوامش الربح قد خفف من حماس المستثمرين على الرغم من تجاوز ربح السهم للتوقعات.

أهم المؤشرات:

الإيرادات: 1.18 مليار دولار، بزيادة 14% على أساس سنوي

صافي الدخل: 190.2 مليون دولار (رقم قياسي ربع سنوي)

ربحية السهم المخففة: 1.35 دولار مقابل 1.29 دولار متوقعة

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 312 مليون دولار، بزيادة 14% على أساس سنوي

التدفق النقدي التشغيلي: 178.6 مليون دولار

مجموعة دعم الطيران (FSG)

الإيرادات: 820 مليون دولار، بزيادة 15% على أساس سنوي

النمو العضوي: حوالي 12%

الدخل التشغيلي: 200.7 مليون دولار، بزيادة 21% على أساس سنوي

هامش الربح التشغيلي: 24.5%

مجموعة التقنيات الإلكترونية (ETG)

الإيرادات: 370.7 مليون دولار، بزيادة 12% على أساس سنوي

النمو العضوي: حوالي 6%

الدخل التشغيلي: 73.2 مليون دولار (انخفاض طفيف)

هامش الربح التشغيلي: 19.8%

الميزانية العمومية:

صافي الدين/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 1.79 ضعف (أعلى بعد الاستحواذ)

تؤكد الإدارة أن زيادة نسبة الرافعة المالية تعكس عملية الاستحواذ التي أُنجزت مؤخرًا، وأنها لا تزال عند مستوى مريح. مع ذلك، غالبًا ما تُكافئ الأسواق ليس فقط النمو، بل جودة هوامش الربح واستدامتها. وبينما يواصل قطاع خدمات الطيران (FSG) تألقه، فإن الضغط على هوامش ربح قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ETG) (بما في ذلك انخفاض أرباح القطاع بأكثر من 4% على أساس سنوي) يثير تساؤلات حول استقرار الربحية على المدى القريب. في الأرباع القادمة، ستكون القضايا الرئيسية هي ما إذا كان قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ETG) سيعود إلى مزيج أعمال أكثر ملاءمة - لا سيما في قطاعي الفضاء والدفاع - وما إذا كان بإمكان قطاع خدمات الطيران (FSG) الحفاظ على هوامش ربح مرتفعة مع استمرار نمو الأحجام. لا تزال الإدارة متفائلة بشأن السنة المالية 2026، مشيرةً إلى استمرار زخم المبيعات المدعوم بالطلب العضوي وعمليات الاستحواذ، على الرغم من عدم تقديم أي توجيهات كمية محددة.

المصدر: xStation5

أبرز أخبار الشركات

ارتفع سهم شركة جيه إم سموكر بنسبة تقارب 5% بعد تحقيق نتائج أفضل من المتوقع للربع الثالث من السنة المالية، حيث بلغ ربح السهم المعدل 2.38 دولار أمريكي، وإيرادات بلغت 2.34 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بتوقعات فاكت سيت التي تراوحت بين 2.27 و2.32 مليار دولار أمريكي.

انخفض سهم شركة لانثيوس هولدينغز بنسبة تقارب 5% بعد إصدارها توقعات أقل من المتوقع للأرباح السنوية، حيث توقعت ربح السهم بين 5.00 و5.25 دولار أمريكي، مقارنةً بتوقعات المحللين البالغة 5.51 دولار أمريكي.

تراجع سهم شركة آراي ( ARRY ) بنسبة 25% بعد أن جاءت توقعاتها للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة لعام 2026 دون التوقعات.

انخفض سهم شركة سي 3.إيه آي ( AI ) بأكثر من 25% بعد خفض توقعاتها للإيرادات السنوية إلى ما دون توقعات المحللين.

ارتفع سهم شركة سيلسيوس هولدينغز ( CELH ) بنسبة 12% بعد تجاوزها توقعات الإيرادات والأرباح للربع الرابع.

انخفض سهم شركة دريفن براندز ( DRVN ) بنسبة 3% بعد هبوطه الحاد بنسبة 30% يوم الأربعاء، حيث خفضت شركة بايبر ساندلر تصنيف السهم إثر أخطاء محاسبية استدعت إعادة صياغة البيانات المالية وتأخر صدور التقرير الفصلي.

وتراجع سهم شركة جود آر إكس ( GDRX ) بنسبة 15% بسبب ضعف توقعات الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2026.

ارتفع سهم شركة أيون كيو ( IONQ ) بنسبة 13% بعد تجاوزه توقعات الربع الرابع.

انخفض سهم شركة موزاييك ( MOS ) بنسبة 3% بعد أن خفض بنك جيه بي مورغان تصنيف الشركة المنتجة للأسمدة بسبب مخاوف تتعلق بالتكاليف.

انخفض سهم شركة نوبانك ( NU ) بنسبة 5.1% حيث عوّضت التكاليف والمخصصات المرتفعة نمو صافي الدخل.

قفز سهم شركة نوتانيكس ( NTNX ) بنسبة 15% بعد إعلان شركة إيه إم دي عن استثمار بقيمة 150 مليون دولار في أسهمها كجزء من شراكة جديدة.

انخفض سهم شركة بابا جونز ( PZZA ) بنسبة 3.4% بسبب ضعف المبيعات عن المتوقع في ظل بيئة استهلاكية صعبة.

تراجعت أسهم شركة بيريجو ( PRGO ) بنسبة 7.6% بعد أن جاءت أرباحها وهوامشها أقل من التوقعات، وأصدرت توقعات مخيبة للآمال للعام بأكمله.

هبوط حاد في أسهم شركة تريد ديسك ( TTD ) بنسبة 16% بسبب ضعف توقعات الربع الأول، مما زاد المخاوف بشأن منافسة أمازون وتأثير الذكاء الاصطناعي.

في المقابل، ارتفعت أسهم شركة سيلزفورس ( CRM ) بنسبة 2% بعد أن قدمت توقعات نمو معتدلة ولكنها مستقرة في المبيعات، مما خفف من المخاوف بشأن ضغوط المنافسة في عصر الذكاء الاصطناعي.

المصدر: xStation5