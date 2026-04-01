🔴 مؤشر US100 يقلص المكاسب بعد تصريحات ترامب

تشير التقارير الإعلامية منذ جلسة الأمس إلى أن دونالد ترامب يرغب في انسحاب الولايات المتحدة من الصراع مع إيران. وفي الوقت نفسه، تُشير بعض التكهنات إلى أنه بالإضافة إلى احتمال انسحاب الولايات المتحدة من قصف إيران، قد يُعلن ترامب انسحابها من حلف الناتو. وقد حدد ترامب موعدًا لإلقاء خطاب للأمة الأمريكية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (واشنطن)، أي الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت وسط أوروبا.

وفي أحدث تعليقاته على منصة "تروث سوشيال"، ألمح ترامب إلى أن إيران طلبت وقف إطلاق النار. وأشار إلى أن النظام الجديد في إيران أقل تطرفًا وأكثر ذكاءً بشكل ملحوظ من النظام السابق. ومع ذلك، أكد أن وقف إطلاق النار لن يكون ممكنًا إلا بعد فتح مضيق هرمز. وحتى إعادة فتح المضيق، من المتوقع أن تواصل الولايات المتحدة حملتها الجوية ضد إيران.

يُعلق دونالد ترامب بكثافة على الوضع الراهن المتعلق بإيران، ولا يُستبعد أن تتوقف الأسواق في نهاية المطاف عن التفاعل مع تصريحاته. رغم تفاؤل الأسواق الشديد خلال النصف الأول من اليوم، يُنظر إلى الإعلان عن استمرار الهجمات حتى فتح مضيق هرمز على أنه استمرار للجمود.

رد فعل السوق:

مؤشر US100 : يتراجع المؤشر بأكثر من 100 نقطة.

النفط: نلاحظ انخفاضاً في الخسائر السابقة في سوق النفط.