🔝مؤشر US100 يقترب من أعلى مستوياته

ارتفع مؤشر US100 بنسبة 0.4% اليوم، مقتربًا من مستوى 25,000، ويبقى على بُعد 0.3% فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق. وقد عكس العقد تمامًا التراجع الذي بدأ مساء أمس واستمر حتى بداية الجلسة الأوروبية. علاوة على ذلك، تسارعت مكاسب العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بشكل حاد مع افتتاح وول ستريت اليوم.

يحدث هذا الارتفاع على الرغم من استمرار إغلاق الحكومة. في حين أن الإغلاق قد يكون له تأثير فوري محدود على عمليات شركات التكنولوجيا الرئيسية، إلا أن مؤشرات وول ستريت تميل تاريخيًا إلى الارتفاع خلال إغلاقات الحكومة - وهي نتيجة غالبًا ما تبدو غير متوقعة. ومع ذلك، فإن الإغلاق يزيد من احتمالية تدهور سوق العمل، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة.

أظهر تقرير ADP اليوم فقدان 32,000 وظيفة في القطاع الخاص. وهذه أسوأ قراءة للتوظيف في القطاع الخاص منذ يناير 2021. علاوة على ذلك، تم تعديل البيانات السابقة بالخفض.

تُعدّ أسهم التكنولوجيا الحيوية والأدوية المحرك الرئيسي للسوق اليوم، على الرغم من أن إغلاق الحكومة قد يُسبب تباطؤًا في قطاعات مثل موافقات الأدوية الجديدة. وتُشكّل شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية ثاني أقوى مجموعة من الأسهم الرابحة اليوم.

تنقسم الأسهم داخل مؤشر ناسداك 100 اليوم بنسبة تقترب من الخمسين من حيث المكاسب والخسائر.

المصدر: Bloomberg Finance LP