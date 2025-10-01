ملخص يومي: وول ستريت تقترب من مستويات قياسية رغم إغلاق الحكومة

تعكس العقود الآجلة في وول ستريت خسائرها التي تكبدتها في الجلسة الآسيوية. ويحقق مؤشر US500 مكاسب بنحو 0.24% قبل ساعتين فقط من إغلاق الجلسة، بينما ارتفع مؤشر US100 بنسبة 0.42%.



يمكن إرجاع الانخفاضات التي شهدتها الأسهم الأمريكية بعد إغلاق أمس، والتي استمرت طوال الجلسة الآسيوية، إلى حالة عدم اليقين المحيطة بالإغلاق الحكومي الأمريكي المحتمل. في الوقت الحالي، لم يتمكن الحزب الجمهوري من التوصل إلى اتفاق مع الحزب الديمقراطي بشأن مشروع قانون تمويل جديد. ويريد الديمقراطيون تضمين المزيد من التمويل للرعاية الصحية في مشروع القانون، بينما يضغط الجمهوريون من أجل تمديد واضح للإنفاق المالي للعام الماضي حتى نوفمبر.



يعني الإغلاق الحكومي أن العديد من الوكالات الفيدرالية قد تتوقف عن العمل. ومن المتوقع منح ما يصل إلى 750 ألف موظف في الخدمة العامة إجازة مؤقتة. ومع ذلك، هناك تلميحات إلى أن دونالد ترامب قد يستغل الإغلاق الحكومي كفرصة لتسريح موظفين من وزارة العدل أو تقليص عدد المسؤولين الحكوميين بشكل عام. أظهر تقرير ADP للتوظيف انخفاضًا قدره 32,000 وظيفة في سبتمبر، مسجلاً أسوأ تقرير للتوظيف في القطاع الخاص منذ يناير 2021. علاوة على ذلك، تم تعديل بيانات أغسطس بالخفض. ونتيجة لذلك، قد لا تُصدر بيانات NFP يوم الجمعة نظرًا لعدم عمل وزارة العمل خلال فترة الإغلاق.



تتوقع الأسواق الآن، عقب تقرير ADP واحتمالية تمديد الإغلاق، أن يرتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر إلى 4.7%. ومن شأن هذه النتيجة أن تُشير بقوة إلى ضرورة قيام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيضات أكبر في أسعار الفائدة.



تراجع الدولار الأمريكي بشكل عام اليوم بسبب مخاطر الإغلاق، على الرغم من أن الإغلاق لا يؤثر بشكل مباشر على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون. ومع ذلك، قد يؤدي تمديد الإغلاق إلى خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع. على الرغم من ذلك، تراجع زوج اليورو/دولار أمريكي من حوالي 1.1770 إلى أقل من 1.1730 بنهاية الجلسة. أشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى أن إغلاق الحكومة ليس له تأثير مباشر على توقعات التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، والتي لا تزال عند AA + مع نظرة مستقبلية مستقرة.



يواصل الذهب مساره التصاعدي، متجاوزًا تقريبًا 3900 دولار للأونصة. وقد حقق مكاسب تجاوزت 16% في الربع الثالث وحده، مما يجعله أحد أفضل العوائد الفصلية في التاريخ.



ارتفع مؤشر ISM الصناعي الأمريكي إلى 49.1 نقطة، متوافقًا مع التوقعات، مرتفعًا من 48.7 نقطة. وهناك انتعاش في المؤشر الفرعي للتوظيف، على الرغم من أنه لا يزال دون مستوى 50. في الوقت نفسه، انخفض المؤشر الفرعي للأسعار بشكل طفيف، لكنه لا يزال مرتفعًا للغاية فوق مستوى 60. وانخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى ما دون مستوى 50 بعد ارتفاع مؤقت في أغسطس.



ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 1.79 مليون برميل، متجاوزة التوقعات ومخالفة لتقرير معهد البترول الأمريكي الصادر أمس، والذي أظهر انخفاضًا غير متوقع قدره 3.7 مليون برميل. على الرغم من إغلاق العديد من عمليات وزارة الطاقة، تخطط إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمواصلة نشر البيانات وجمع ردود الاستطلاعات.

في ألمانيا، سجل مؤشر مديري المشتريات 49.5 نقطة مقابل 48.5 نقطة المتوقعة، مما يشير إلى أن أداء الاقتصاد أفضل قليلاً من المتوقع. في فرنسا، انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 48.2 نقطة (المتوقع 48.1 نقطة)، وهو انخفاض ملحوظ عن القراءة السابقة البالغة 50.4 نقطة.



توافق معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو في سبتمبر مع توقعات المحللين. واستقر التضخم الأساسي عند 2.3%، مما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال تحت السيطرة ومتوافقة مع أهداف البنك المركزي الأوروبي. ونتيجة لذلك، قد يرى البنك المركزي الأوروبي في ذلك دليلاً على أن السياسة النقدية الحالية محسوبة بدقة، وأنه لا داعي لتشديد فوري.



حقق مؤشر مديري المشتريات في بولندا نتيجة إيجابية مفاجئة، حيث سجل 48.0 نقطة (المتوقع 46.4 نقطة)، مما يشير إلى استقرار النشاط الصناعي. وعلى الرغم من أنه لا يزال أقل من عتبة 50 نقطة، إلا أن أداء قطاع التصنيع في بولندا أفضل من المتوقع سابقًا. ارتفعت قيمة البيتكوين اليوم بنسبة تقارب 3%، مقتربةً من المستوى النفسي البالغ 120,000 دولار. كما تشهد الإيثريوم ارتفاعًا ملحوظًا، حيث حققت مكاسب تقارب 4% وتجاوزت حاجز 4,300 دولار.



أصدرت شركة نايكي نتائجها المالية للربع الثالث، معلنةً بذلك انطلاق موسم الأرباح الجديد. ورغم أن هذه الأرقام لم تكن مبهرة من حيث النمو، إلا أنها فاقت توقعات المستثمرين، مما قد يشير إلى تحول في توقعات الشركة. أعلنت نايكي عن إيرادات بلغت 11.72 مليار دولار، بزيادة قدرها 1% على أساس سنوي. وبلغت الأرباح 727 مليون دولار، بانخفاض قدره 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى جانب انخفاض في الهوامش. ومع ذلك، توقع السوق نتائج أضعف بسبب المشاكل في الصين والرسوم الجمركية.

