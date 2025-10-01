ارتفعت أسهم شركة AST SpaceMobile بنسبة تزيد عن 12% بعد تحقيق تقدم كبير

ارتفعت أسهم شركة AST SpaceMobile اليوم بأكثر من 12%، مع تفاعل المستثمرين بحماس مع آخر المستجدات حول تقدم مشروع مجموعة أقمار BlueBird الصناعية. ويعود السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار إلى الإعلان عن اكتمال التجميع النهائي والاختبار الناجح لقمر BlueBird 6 الصناعي، المقرر شحنه إلى الهند في 12 أكتوبر، وهو إنجاز مهم في الجدول الزمني للمشروع. إضافةً إلى ذلك، يمر قمر BlueBird 7 بمراحل التحضير النهائية، ومن المقرر نقله إلى موقع الإطلاق في كيب كانافيرال في وقت لاحق من هذا الشهر، مما يُبرز سرعة الشركة وفعاليتها.

وتُنفذ الشركة خططها الطموحة بثبات، بهدف إطلاق ما بين 45 و60 قمرًا صناعيًا من BlueBird في مدار أرضي منخفض بحلول نهاية عام 2026. وسيُوسّع هذا بشكل كبير نطاق تغطية شبكة AST SpaceMobile وقدرتها التشغيلية، مما يفتح آفاقًا جديدة لتوفير الاتصال الخلوي العالمي. وتُظهر عمليات الإطلاق المنتظمة للأقمار الصناعية، المُخطط لها كل شهر إلى شهرين على مدار العامين المقبلين، حجم المشروع بأكمله ووتيرة تطوره الديناميكية.

تفاعل المستثمرون بإيجابية مع رفع محللي باركليز السعر المستهدف لأسهم الشركة إلى 60 دولارًا، مما يعكس ثقة متزايدة بالميزة التنافسية لشركة AST SpaceMobile. تتميز الشركة بتقنيتها الفريدة التي تتيح الاتصال المباشر بين الأقمار الصناعية والهواتف المحمولة، مقدمةً مجموعة شاملة من خدمات الاتصالات - من المكالمات الصوتية والرسائل النصية إلى الإنترنت - مما يجعلها في وضع جيد مقارنةً بمنافسيها، بما في ذلك ستارلينك.

على الرغم من أن سوق الأقمار الصناعية مليء بالتحديات والشكوك، إلا أن الزيادة الكبيرة في السعر اليوم تعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في قدرة الشركة على تحقيق أهدافها الطموحة وقدرتها على كسر الحواجز وإحداث ثورة في مجال الاتصالات اللاسلكية العالمية.

المصدر: xStation5