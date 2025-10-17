اقرأ أكثر
٤:١٣ م · ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥

مؤشر US100 يرتفع بعد تعليقات ترامب بشأن الصين 💡

أهم النقاط
US100
المؤشرات
-
-
أهم النقاط
  • وول ستريت تتفاعل بشكل إيجابي مع التصريحات الأخيرة لدونالد ترامب بشأن العلاقات مع الصين.

تشهد مؤشرات مثل مؤشر US100 وعقود أخرى على المؤشرات الأمريكية الرئيسية انتعاشًا بعد سلسلة من التصريحات المتفائلة نسبيًا من الرئيس السابق، حيث أكد، من بين أمور أخرى، أن "فرض رسوم جمركية بنسبة 100% ليس حلاً طويل الأمد"، وأن المفاوضات مع الصين يجب أن تهدف إلى "اتفاق عادل". علاوة على ذلك، أعلن ترامب عن اجتماع مع الرئيس شي خلال الأسبوعين المقبلين، وهو ما يفسره السوق على أنه فرصة لمزيد من تهدئة التوترات التجارية.

 

المصدر: xStation 

