مؤشر US100 يرتفع قليلاً قبل تقرير ISM للخدمات الأمريكية 🗽SUI20 يرتفع بنسبة 1.5٪

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) اليوم، بعد جلسة التداول الضعيفة أمس، في محاولة لعكس نمط الرأس والكتفين الفني الهبوطي. تقع منطقة المقاومة الرئيسية عند 23,700 و24,000، وإذا استمر الزخم، فقد نتوقع ارتدادًا إلى 23,700 على المدى القريب. في الساعة 12:15 مساءً بتوقيت غرينتش، سنعرف تقرير ADP الأمريكي، وبعده مباشرةً طلبات إعانة البطالة، في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت غرينتش. قد يكون كلا التقريرين مهمين للأسواق قبل بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية المقرر صدورها غدًا.

من المقرر صدور أهم قراءة اليوم في الساعة 2 مساءً بتوقيت غرينتش، وهي تقرير ISM لقطاع الخدمات الأمريكي. كما تنتظر الأسواق نتائج شركة Broadcom (AVGO.US) بعد جلسة التداول في وول ستريت اليوم. وقد حسّن محللو Evercore ISI تصنيف شركة رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية العملاقة، ورفعوا السعر المستهدف إلى 342 دولارًا، مشيرين إلى الطلب القوي على مراكز البيانات. قد يحرك هذا التقرير جميع قطاعات التكنولوجيا تقريبًا اليوم، حيث تظل الأسواق هشة بعد تقرير إنفيديا الأقل قليلاً من المتوقع للربع الأخير (إيرادات مركز الطلب أقل من التوقعات).

المصدر: xStation5

يُعد مؤشر SUI20 اليوم أقوى مؤشر في المؤشرات الأوروبية، حيث حقق مكاسب تجاوزت 2% لشركات مثل روش، وجيفودان، وليندت، وABB، وams، وباري كاليبو. وتتداول جميع الأسهم السويسرية تقريبًا على ارتفاع اليوم، وكما نرى أدناه، يرتفع مؤشر العقود الآجلة SUI20 فوق المتوسط ​​المتحرك الأساسي 200 (الخط الأحمر)، مما يشير إلى أن الطلب يدفع مؤشرًا رائدًا لسوق أسهم الشركات السويسرية إلى أعلى مستوى له منذ يونيو.

المصدر: xStation5