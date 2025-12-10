📈 مؤشر US100 يتفاعل مع قرار الفيدرالي

خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75%، بما يتماشى مع توقعات وول ستريت. ومع ذلك، فإن التوقعات المُحدثة لتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي هي التي تستحوذ على اهتمام السوق اليوم، وتستجيب الأسواق بتفاؤل واضح. يُبرز تصويت 9-3 تباينًا متزايدًا داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. يُعد خفض توقعات التضخم طويل الأجل لنفقات الاستهلاك الشخصي عاملًا إيجابيًا قويًا لأسهم النمو، مما يقلل من مخاطر استمرار الضغط التصاعدي على العوائد.

يُشير التباين في التوقعات لعام 2026 بقوة إلى ما يلي:

سيزداد عدم اليقين بشأن السياسات،

ستصبح ردود فعل السوق على كل نقطة من بيانات التضخم وسوق العمل أكثر حدة.

من المرجح أن تؤثر مخاطر البطالة المتزايدة على قرارات السياسة لسنوات قادمة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) بما يقرب من 100 نقطة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي. الآن، تُركز وول ستريت على خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، المقرر في الساعة 7:30 مساءً بتوقيت غرينتش. قد يستمر التقلب، ولا يزال رد الفعل النهائي على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم غير معروف. ومع ذلك، يمكننا أن نرى بعض المؤشرات الواضحة على النزعة التيسيرية، مع احتمال حدوث تحول كبير في السياسة في عام 2026.

المصدر: xStation5

انخفاض توقعات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي = أسواق الأسهم تُرحب بذلك

العامل المهم لأسواق الأسهم:

تضخم أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنهاية عام 2026: 2.4% (مقارنةً بـ 2.6% سابقًا)

سعر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لعام 2026: 2.5% (مقارنةً بـ 2.6% سابقًا)

هذا تحول رمزي ولكنه ذو دلالة، إذ يُظهر الاحتياطي الفيدرالي ثقةً متزايدةً في عملية خفض التضخم.

ونتيجةً لذلك، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) فورًا، حيث استفادت أسهم النمو والتكنولوجيا من توقعات التضخم الأقل حدةً على المدى الطويل.

توقعات أسعار الفائدة

لعام 2026:

يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على متوسط ​​خفض قدره 25 نقطة أساس فقط،

يتوقع 7 مسؤولين عدم وجود أي تخفيضات،

يتوقع 4 مسؤولين ثلاثة تخفيضات على الأقل،

ويتوقع 4 مسؤولون آخرون تخفيضين.

يمثل هذا أكبر تباين في التوقعات منذ بدء الجائحة.

تلقى السوق رسالة واضحة: لقد ولّى عهد الاحتياطي الفيدرالي الموحد والمتوقع.

التوقعات طويلة الأجل:

سعر الفائدة الأساسي 3.4% في 2026

3.1% في 2027

3.1% بنهاية 2028

سوق العمل: مؤشرات على الضعف

متوسط ​​معدل البطالة المتوقع لعام 2025: 4.5%

لعام 2026: 4.4%

يُقرّ الاحتياطي الفيدرالي صراحةً بتزايد المخاطر التي تُهدد فرص العمل.

"ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف" - لاحظ صانعو السياسات ذلك، وهو تصريح يُعتبر مُتساهلاً.

تزيد المخاوف المتزايدة بشأن سوق العمل من استعداد الاحتياطي الفيدرالي لتقديم المزيد من التيسير النقدي إذا لزم الأمر.

الاقتصاد: نمو معتدل مُتوقع

الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2025: 1.7%

الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2026: 2.3%

يتوقع الاحتياطي الفيدرالي نموًا اقتصاديًا مستقرًا ولكنه غير مُلفت.

لا تزال عبارة "الوتيرة المعتدلة" هي السمة المميزة للتوقعات.

ميزانية الاحتياطي الفيدرالي

أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن زيادة ملحوظة في مشتريات سندات الخزانة قصيرة الأجل:

40 مليار دولار من سندات الخزانة خلال الثلاثين يومًا القادمة

زيادة المشتريات خلال الأشهر المقبلة

إلغاء القيود التشغيلية على تسهيلات إعادة الشراء لليلة واحدة

"من المرجح أن تنخفض وتيرة مشتريات الاحتياطي بشكل ملحوظ" - ولكن في مرحلة لاحقة

يشبه هذا شكلاً من أشكال التيسير الكمي الخفيف (التيسير الكمي شبه الكامل)، حتى وإن تجنب الاحتياطي الفيدرالي استخدام هذا المصطلح.

يفسر كل من أسواق الأسهم والسندات هذا على أنه إشارة داعمة للسيولة. المصدر: xStation5