مؤشر US30 يرتفع 1.4% 📈

٦:٢٢ م ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥

🗽انتعاش وول ستريت بعد تصريحات باول الحمائمية في جاكسون هول

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي خلال خطاب جيروم باول في ندوة جاكسون هول الاقتصادية.

  • أشار باول إلى تزايد المخاطر على سوق العمل الأمريكي.
  • يعتقد الاحتياطي الفيدرالي أن تأثير التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية سيكون مؤقتًا على الأرجح.
  • سوق العمل معرض للخطر الآن، بينما يبدو أن خطر ارتفاع التضخم أقل.

يزيد المتداولون من رهاناتهم على المزيد من تخفيف السياسة النقدية هذا العام. ويبدو أن نبرة باول الحذرة فاجأت وول ستريت. وتبلغ احتمالات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر 90%، مقابل 75% قبل خطاب باول. وارتفعت مؤشرات وول ستريت، حيث ارتفع مؤشرا US2000 وUS500 بنسبة 3% تقريبًا، وUS100 بنسبة 1.3% و1.5% على التوالي.

مؤشر US30 (الفاصل الزمني اليومي)

بلغت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم.

 

المصدر: xStation5

