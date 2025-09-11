مؤشر US30 يرتفع بنسبة 1.3% ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق 📈

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي (US30) اليوم بنحو 1.3%، لتصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ 22 أغسطس.
- يدعم المؤشر مكاسب أسهم الشركات ذات الثقل في السوق، بما في ذلك مجموعة يونايتد هيلث، وكاتربيلر، وهوم ديبوت، وشيرون ويليامز، وغولدمان ساكس، التي ارتفعت أسهمها اليوم بنسبة تتراوح بين 2.2% و3.2%.
- رحب المؤشر ببيانات سوق العمل الأمريكية الضعيفة بتفاؤل، إذ إنها تزيد من احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي بسلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة، في حين جاء التضخم متوافقًا إلى حد كبير مع التوقعات (على الرغم من أن وتيرة النمو على أساس شهري كانت ضعف وتيرة يوليو).
US30 (الفاصل الزمني اليومي)
تتجاوز العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم مستوى 46,000 نقطة، إلا أن مؤشر القوة النسبية لم يصل بعد إلى مستوى 70، مما يشير إلى حالة من تشبع الشراء.
المصدر: xStation5