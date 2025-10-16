ارتفاع مبيعات Salesforce بنسبة 8% وسط توقعات إيجابية للإيرادات على المدى الطويل📈

خلال فعالية Dreamforce Investor، كشفت Salesforce عن توقعات طموحة، حيث تتوقع الشركة أن تتجاوز إيراداتها 60 مليار دولار أمريكي بحلول السنة المالية 2030. يتجاوز هذا الهدف تقديرات وول ستريت المُجمعة البالغة 58.37 مليار دولار أمريكي، ولا يشمل حتى الآن المكاسب المتوقعة من صفقة الاستحواذ على Informatica بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي، والمتوقع إتمامها قريبًا. وقد ارتفع سهم الشركة اليوم بنسبة تقارب 8%.

تتوقع Salesforce معدل نمو سنوي مركب عضوي (CAGR) يتجاوز 10% بين السنة المالية 2026 و2030، مما يُبرز إمكاناتها القوية والمستقرة للتوسع في قطاعي السحابة والذكاء الاصطناعي.

يهدف إطار العمل الجديد طويل الأجل للشركة، والمعروف باسم "50 بحلول السنة المالية 2030"، إلى تحقيق نمو إجمالي بنسبة 50% من خلال نمو الاشتراكات وهامش التشغيل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. وتُعدّ هذه خطة طويلة الأجل تُوازن بين نمو الإيرادات وتحسين كفاءة التكلفة، وهو عامل حاسم في ظل منافسة Salesforce مع مايكروسوفت وأوراكل.

حقق قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي إيرادات بلغت 1.2 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني، مسجلاً زيادة بنسبة 120% على أساس سنوي.

حققت منصة Agentforce للذكاء الاصطناعي إيرادات سنوية متكررة بلغت 440 مليون دولار أمريكي، ووفقًا لشركة Salesforce ، من المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم ثلاث مرات أو حتى أربع مرات مع تزايد عدد العملاء الذين يطبقون هذا الحل بالكامل.

يدمج Agentforce 360 ، الإصدار العالمي الجديد من المنصة، جميع منتجات Salesforce السحابية، مما يتيح أتمتة سير العمل، وتحسين خدمة العملاء، وتحليل البيانات في الوقت الفعلي.

شراكة مع Alphabet وGemini Integration

في أحدث إصدار من Agentforce 360، وسّعت Salesforce شراكتها مع Alphabet Inc.، حيث دمجت روبوت الدردشة Gemini من Google مباشرةً في محرك Atlas Reasoning Engine، وهو بمثابة "العقل المدبر" لـ Agentforce.

يتيح هذا التكامل للنظام إنشاء وإدارة وكلاء ذكاء اصطناعي متقدمين قادرين على أتمتة العمليات التجارية المعقدة.

الاستحواذ على Informatica يُعزز قدرات البيانات

يُمثّل الاستحواذ على Informatica بقيمة 8 مليارات دولار خطوة استراتيجية أخرى نحو دمج إدارة البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعزز هذه الخطوة خبرة Salesforce في حوكمة البيانات والأتمتة ونماذج اتخاذ القرارات المُدارة بالذكاء الاصطناعي.

عقب الإعلان عن التوقعات الجديدة، ارتفعت أسهم Salesforce بأكثر من 5% في تداولات ما قبل السوق، على الرغم من أن السهم لا يزال منخفضًا بنحو 29% منذ بداية العام.

في الوقت نفسه، حافظت شركات الاستثمار الكبرى على توقعاتها الإيجابية:

كي بانك - توصية بزيادة الوزن، السعر المستهدف 400 دولار

كاناكورد جينويتي - توصية بشراء، السعر المستهدف 300 دولار

بنك أوف أمريكا للأوراق المالية - توصية بشراء، السعر المستهدف 325 دولار

وولف للأبحاث - توصية بأداء أفضل، السعر المستهدف 310 دولارات

نيدهام - توصية بشراء، السعر المستهدف 400 دولار

ستيفل - توصية بشراء، السعر المستهدف 300 دولار

هل تدخل سيلزفورس حقبة جديدة؟

ترتكز المرحلة التالية من توسع سيلزفورس على ثلاثة ركائز استراتيجية:

الذكاء الاصطناعي وتكامل البيانات - دمج Agentforce 360 ​​مع Gemini وإتمام الاستحواذ على Informatica . الكفاءة المالية - إطار عمل "50 بحلول السنة المالية 30" وبرنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 7 مليارات دولار. النمو العضوي - الحفاظ على معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 10%، والوصول إلى إيرادات سنوية تتجاوز 60 مليار دولار بحلول عام 2030.

تدخل سيلزفورس عقدًا سيصبح فيه الذكاء الاصطناعي جوهر استراتيجيتها التجارية، مما يضع الشركة في مصاف أبرز المستفيدين من التحول الرقمي العالمي.

المصدر: xStation5